山立通運集團投資逾3百億元 打造智慧倉儲物流園區

投資台灣事務所今（24）日再通過添五家企業投資案，其中，山立通運、承立通運、紳立通運及尚立通運聯合投資案將於園市觀音區及新屋區建置二座「智慧倉儲物流園區」，投資金額達近320億元，為當地創造超過600個就業機會。

山立通運、承立通運、紳立通運及尚立通運四家公司均成立25年以上，依不同客群提供汽車、機車成車及汽車、機車零件運送，並涉入成車管理與零件倉儲管理等服務。由於看好台灣汽車市場未來發展，且為整合上下游產業鏈，對開發大型倉儲空間取代小型零散基地有必要性與急迫性。

此次投資預計建置二座「智慧倉儲物流園區」分別位於桃園市觀音區及新屋區。在觀音物流園區部分由山立通運、紳立通運與尚立通運共同建置，廠區規劃三棟物流中心、倉儲區、修護保養區、儲能系統、資訊及行政中心新建廠房共七棟。

另外在新屋園區部分，則由承立通運興建智慧化大型倉儲區與儲能設施。兩大廠區設計都基於環境永續性考量，除廠房符合綠建築標準外，且屋頂皆設有太陽能板，並運用儲能系統調節夜間尖峰用電問題。期望此次投資能深耕汽機車產業發展、智慧倉儲、綠能暨儲能、善盡社會企業責任，也為當地創造超過600個就業機會，加速投資台灣。

另外，秋峰園食品為生產蔬食產品之公司，銷售給各大食品加工廠、中央廚房與量販通路，投入逾1億元在南投縣竹山興建廠房，規劃招募本國員工26名。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,212家企業超過1兆7,333億元投資，預估創造13萬5,798個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有144家根留台灣企業投資約3,114億元，創造2萬3,044個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引807家中小企業投資約3,706億元，帶來3萬982個本國就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。