長榮鋼董事會 林耿立續任董座

長榮鋼（2211）今（24）日舉行第一次董事會，外界對於董事長人選有著各種傳聞，認為弟弟派推出長榮鋼前董座李寬量回鍋有望拿下董事長。不過，今天董事會結束，現任長榮鋼董座林耿立順利當選董事長。

在現任經營團隊管理下，營運成績一直表現非常好，長榮鋼去年營收、獲利都創下新高，也因為長榮鋼營運表現在近兩年來愈來愈出色，今年MSCI日前公布最新半年度調整，長榮鋼則被納入全球小型指數。法人推估，長榮鋼今年還有包括集團事業海運、航空的股利挹注，每股稅後純益上看4元，拚創歷史新高。

法人分析，新年度鋼構的市場需求量仍大於供給，提供工廠一定鋼構產量外，開發知名客戶尋求合作以提升市場能見度，攜手協力廠搶攻市場商機，從長榮鋼目前各鋼構廠的訂單量都是保守推估數字，鋼構廠產能仍供不應求，未來一兩年非常熱絡，而隨著公司環保事業未來有新廠啟用，整體營運表現樂觀看待。