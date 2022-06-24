和唐建設王至亮 連任第12屆大台中不動產公會理事長

大台中不動產開發公會完成第12屆第一次會員大會，會中順利完成新任理監事選舉，第12屆理事長由和唐建設總經理王至亮連任，新任理監事團隊不乏有30幾歲的青年世代，象徵公會新血年輕化，世代交替開創新局。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，過去3年公會配合市府舉辦燈會、購物節等公益活動；以及舉辦CEO研習營、建案參訪、因應政經脈動如何避險等講座。

會刊突破傳統、已達專業雜誌水準，在誠品書局及法雅客上架販售，並將會刊盈餘捐贈給弱勢團體；會員間的凝聚力在積極服務與氛圍提升下，會員數也快速從728家增加到1,200家，成為全台會員家數最多的不動產公會。

2021年6月間疫情升溫初期，公會於第一時間捐贈四座正壓檢疫亭給台中市四家醫療院所，有效提升醫療量能，並捐贈上萬片N95口罩及上千組防護面罩，補充警察單位及醫護人員防疫物資之需求。

建築業面對外在疫情、戰爭、全球通膨等因素，內有政令變動、土地及原物料飆漲、嚴重缺工等帶來經營上的巨變，王至亮語重心長地說：「搶救中小型建商，盼政府營造健康的建築產業。」

王至亮指出，央行、金管會連續性打房措施已讓中小型建商無法維持正常營運，再打下去，恐造成社會問題及出現爛危樓。

像最近熱議的「第二房限制貸款」，應該要有排除條款，如10年以內買2間房且100坪以上，才算是第2房，否則會打到無辜百姓。

例如：50歲男在台中市租屋上班，有一間無電梯30年老公寓在鄉下，老父親80多歲因無法行走，此男在台中市購買有電梯的第2房，打算與老父親同住盡孝，卻可能被視為第2房限制貸款，造成該男無法買房、老人失養等問題。

台灣最快2024年收碳費、運輸塞港還未緩解，已造成混凝土、鋼筋、水泥、磁磚、所有石化材料(排水管)等建築原物料的高漲，再度飆升，不僅讓建商陷入經營困境，房價恐將持續超出消費者預期。

營建署統計全台在公共工程、建築、廠房、學校工程、社會住宅等總缺工人數高達11.8萬人，對比台灣2021年出生率只有15.3萬中央與地方政府應與建築業，一起集思廣益規劃未來的人口政策。

王至亮提出解決極度嚴重缺工問題之策，短期應引進外勞；中期可計劃接受5萬至10萬名烏俄難民來台灣，除了人道救援之外，小孩給予教育、認養，大人輔導語言進而就業，不但可增加人口紅利，中期目標也解決台灣缺工問題。

長期目標就是「增加生育率」，包括從良好的生育教育補助、住房、土地政策等通盤檢討，正視台灣人口危機。我國出生率從30年前的每年50萬人，降到2021年15.3萬人，使台灣快速邁向超高齡社會，我們不得不嚴肅認真的面對此問題。