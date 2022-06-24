鄕林大陸成都與台北都更案 下半年接棒進場

鄉林建設（5531）今（24）日召開股東常會，鄉林集團董事長賴正鎰指出，過去六年來讓股東們跟著吃苦，鄉林逆風前進，尤其在全球通膨與疫情的干擾，依舊繳出亮眼銷售成績，未來三年雙北以都更為主，台中則將購入10塊儲備土地。

賴正鎰表示，鄉林已在大陸學到更多功夫，累積足夠能量，先蹲後跳，等待多年的成都投資案R6七月將正式亮相，象徵大船即將入港，迎來豐收年。

吃下成都這顆大補丸後，鄉林將加速、加大在陸投資力道，持續在一、二線城市推案，朝每年兩岸推案量500億元，甚至上千億元的目標邁進。

賴正鎰指出，鄉林看好台商這兩年多來回游資金豐沛，買房抗通膨的強勁買盤，集團將挾著品牌特色及精準的規劃定位，持續深耕兩岸，全速推案前進。

鄉林去年初在新北市三重「鄉林恆美」預售案，可分回的總銷金額為25億元，預計明年初完工交屋。今年2月在彰化員林推「鄉林圓頂」238戶，總銷約28億元，創下10天完銷佳績，僅剩三戶店面。

三重與員林分別是新北市與彰化縣早期就繁榮發展的商業地區，都是鄉林首度插旗就開紅盤，可見鄉林品牌與度假飯店管理模式等規劃特色，吸引買家購入。

賴正鎰也在股東會宣布購地計畫，在今年下半年與明年初會在三重與員林再購入新土地，乘勝追擊，繼續推案。台中的13、14期及單元2、3、4、5等新興重劃區也在物色與談判中，至少會買入10塊土地。

他還說，在雙北布局都更案已超過20年，手上至少有20個都更案土地，也到了成熟時機，中山區與萬華區將在今年下半年與明年上半年會先後亮相，這兩個都更案都是超過千坪以上的大案，總銷分別約有35億與45億元。

鄉林在雙北推案主力將會放在都更案，將這些布局已久的都更案逐一完成，而這些儲備的都更土地，將足以供給超過600億元的推案量。

對於外界關注的大陸推案計畫，賴正鎰說，成都案R6與R4的接待中心將在下周起正式對外開放參觀，進入潛銷期，實品房與公設也都如期完成，就等成都市政府核發售樓證，就可正式開賣，兩地塊總銷約台幣190億元。

成都共有七塊土地，土地面積約6萬坪，將分3至5年開發銷售，總推案量超過台幣1,000億元。

同時，在大陸的土開手上，青島約有6塊土地，南京也有5塊土地，湖北武漢、安徽合肥等地，持續進行談判，未來大陸將可達到每年200至300億元推案量。

他透露，鄉林成都案的推出時間點，剛好搭上大陸40多個城市最近推出房地產新扶植政策的順風車，絕對是個利多消息。他也看好大陸的「高端康養中心」產業前景，已鎖定南京與成都的銀髮族高端休閒度假養生市場，加速跨業布局。

110年受到疫情三級警戒影響，鄉林去年度合併營收總額約34.74億元，雖然大環境欠佳，推案依舊繳出穩定的營收成績，預期今年可望順利轉虧為盈，將會有亮麗的成績。