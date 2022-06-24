ESG永續國際論壇高雄重磅登場 共迎淨零碳排綠色商機

由經濟部中小企業處、亞灣新創園、願景工程基金會、聯合報系聯經數位共同舉辦的「ESG永續國際論壇」今早在高雄重磅登場，盼ESG全球熱議當下，邀指標性能源轉型企業與國內傳統產業、新創團隊共築綠色新局。

國發會3月底公告台灣2050淨零排放路徑及策略，企業到社會將面臨30年來一波大翻轉，台灣7成中小企業如何在這波綠色轉型中找到競爭力？

出席論壇的經濟部中小企業處主祕謝戎峰表示，ESG議題很熱，不只牽扯到有無訂單，連財務投資、貸款融資都綁一起，堪稱「重中之中」，中小企業占台灣90%，是台灣經濟動脈，近年大家面臨綠色轉型，從不知所措到步入實踐，今天透過這場永續論壇希望聚合能量，大小攜手共創新局。

高雄市經發局副局長高鎮遠說，高雄經濟產值去年首破5.5兆，成長率及成長值雙居六都第一，高雄是重工業城，約一半都是重工業，大家已意識到製造業要提升產值，「質變」是重點，包括金屬、石化、電子等產業如何面對ESG淨零碳排經營的危機並爭取到商機，是未來重要課題，希望中央與地方攜手國內大小加速器一起透過論壇探討，為傳統企業找到未來明確的道路。他亦感謝聯合報系舉辦如此前瞻並有意義的活動。

聯合報永續長羅國俊指媒體向來扮演「社會溫度計」，據統計，「淨零」這個字眼近五年在聯合報出現的頻率，5年前是0則，第2是5則，至第5年已達1242則，顯示出重要性及急迫性，大家感受到威脅，的同時但也看到商機。他強調，最近有一本書完整鋪陳淨零議題，重點是這件事不會等待任何人，必須馬上行動。

今早舉辦的「ESG永續國際論壇」特邀歐洲商會在台低碳聯盟代表、法商東方匯理銀行CEO 白志堅分享國際ESG融資經驗與在台灣的應用。另邀Dell 戴爾科技集團產品永續性與循環經濟亞太區總監戴令徽 Vivian Tai分享「如何建立端到端的循環經濟生態系與作法」。

下午場邀全球能源轉型的標竿企業VEOLIA法國威立雅集團台灣專案經理柯宏騰分享全球企業面對環境變遷永續轉型挑戰及案例；蟲洞科技總經理許國洲從各電子到塑膠產業綠製程解決方案。

上下午也各辦一場座談，上午場由聯合報系願景工程基金會執行長，同時也是永續長羅國俊主持座談會，與會人士包括勤業眾信聯合會計事務所賴永發會計師、谷林運算執行長馮輝譯，從從政策、科技、營運綜觀ESG未來新局。