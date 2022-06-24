談家樂福出售案 徐旭東：被統一有沒有優先承購卡死

遠百（2903）董事長徐旭東今（24）日出席遠百股東會，會後被問到併購家樂福的進度，他說，統一（1216）當初和法國家樂福合資，簽約時到底有沒有給統一優先承購權，成為法律問題，出售案被此事卡死。

他認為，統一已有40%股權，再有優先承購權也說不太通，所以應該先弄清楚，他沒辦法有太多意見。

家樂福去年傳出要出售，徐旭東即表達併購意願，只是隨著時間過去，家樂福出售案只有冒出一個個潛在買家，卻完全沒有任何進度。

徐旭東說，家樂福這案子沒辦法多談，因為現在卡在法律問題，到底統一有沒有優先權？但是法國家樂福有提到，這是40年前簽的約，不是統一真的有優先承購權。

他說，統一已經有40%家樂福股權，「再給你（統一）一個優先承購權也不太通」，但律師當初把這個條件放進去。

「現在有趣的是，法國家樂福不希望拖下去，要就一次開價賣」，可是統一認為他們有優先承購權，所以他沒辦法有太多意見。因為當年合約是他們雙方簽的，「最重要他們還是要弄清楚，卡在那邊，可賣不可賣好像也不太對。」

法國家樂福是否有採取公開比價？徐旭東說他不清楚，只是假設真的要公開比價，不見得不好，「可是因為（他們協議）導致出售案被卡死，變成可賣，可不賣，好像也不太對。」

他說，家樂福案還未到競爭價錢的時候，不過，若要談到公平競爭，有幾家通路根本就不能談，但他沒有這個問題。