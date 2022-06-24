大陸封控鬆綁 建通：出貨回到正常對今年營運深具信心

建通（2460）今（24）日召開股東會，承認去年財務決算表冊與盈餘分派案，2021年營運轉虧為盈，每股純益（EPS）達1.47元，將配發0.3元現金股利，建通集團董事長蘇敦禮表示，2021年在新冠疫情持續蔓延下，集團憑藉調整銷售策略與生產有效整合，加上越南廠煉伸銅效益發揮下，集團在內、外銷市場皆有良好的成長，2021年合併營收為43.15億元、年增24.92%。

他表示，雖2022年1-5月營收受到中國大陸疫情清零政策的影響，較去年同期下滑，但中國大陸封控政策陸續鬆綁，訂單及出貨可望陸續恢復正常水平。

展望未來，他說，台灣建通著手設置特殊新型銅材煉製廠，未來將彌補客戶需仰賴國外進口之材料需求，加上因應新能源車及高端電子行業需求，銑削精工異型導體銅材陸續開發出貨，持續加速提高毛利製品產量及占比，例如線束端子、電工端子、機加工高壓連接器端子等，並搭配越南建通增加從越南國內採購銅下料之擴大營業項目，未來除可增加營收、降低成本外，亦可強化能源再生利用，進而增加循環經濟（Circular Economy）整體效應，對於建通集團未來營運增長仍深具信心。