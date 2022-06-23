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北台灣新屋上漲前十強區 雙北市全軍覆沒

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

據住展雜誌統計，近十年北台灣預售、新成屋房價漲幅前10名行政區，多由蛋白、蛋殼區包辦，打破過去買房講究地段的印象，其中漲幅前三名為新竹新埔、平鎮、觀音，10年房價翻漲約一倍，若10年前就在當地購屋，光靠房屋增值空間就能少奮鬥約30年。

據住展雜誌統計，近十年北台灣預售、新成屋房價漲幅前10名行政區，多數由蛋白、蛋殼區包辦，不僅打破過去買房講究地段的印象，且漲幅前十強幾乎均由新竹、桃園拿下，雙北市全軍覆沒。

住展雜誌研發長何世昌認為，近十年蛋白區房價急漲，主因為房價基期低、跟進高價區上漲、營造成本轉嫁等有關。在薪水漲幅追不上房價與通膨的年代，錢將愈存愈薄，愈晚購屋、房價將愈貴。

近十年北台灣新屋房價漲幅之冠為新竹新埔，新建案價格由2012年的每坪14.2萬元大漲至31.2萬元，10年來漲幅高達120%；與排名第四、十的芎林、竹東，三區新屋房價可說是跟著竹科發大財的區域。

何世昌分析，新埔、芎林、竹東三區房價飆漲的原因，除了營造成本因素外，與新竹精華區建地稀少、新建案供不應求有高度相關，尤其新埔鄰近竹北精華區，在建商與消費者轉進當地推案、買房，進而帶動房價狂衝、居近10年區域漲幅之冠，且漲勢還沒有歇停的跡象。

若以主計總處2020年平均每戶家庭存款增加約25萬元來算，若10年前在新埔買一間50坪房屋，至今房屋總價增值約850萬元，能抵上每戶家庭辛苦存三年的錢，減少超過30年奮鬥，完全不遜於都會區；同樣標準之下，十年前在竹北買房子，更能減少逾36年奮鬥，比新埔更驚人。

房價 買房 精華

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