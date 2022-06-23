港商分身買蘋果新聞網？ 李永康被限「10天內離台」大吐苦水

台灣蘋果新聞網本月8日宣布易主，新買家是直播平台17Live創辦人潘杰賢，但不僅香港壹傳媒發出公告否認出售，更爆出香港商人黃浩也是幕後買家之一，且其左右手、香港都市日報社長李永康已經以顧問身分來台，處理台蘋交易案。

由於事關黃浩是否派分身來台執行清盤任務，引發港府變相執行港版國安法的爭議，李永康的居留許可也遭內政部移民署廢止，並限期10天內離台。李將在周日（26日）搭機返港，離去前大吐苦水，「其實是堅哥（葉一堅）請我來幫忙，我也不是港府派來的清盤人。」

壹傳媒創辦人黎智英前年起被監禁，資金連帶遭香港官方凍結，台灣蘋果日報先在5月停止紙本發行，轉型為蘋果新聞網繼續運作；港蘋則在去年6月宣布終止紙本與網路發行。當時台蘋積極尋找買家，有興趣者包括建商寶佳、愛爾麗醫美集團，及有線電視中嘉大股東、親綠電視台大股東、及諸多媒體大老闆等。人事包袱重的台蘋也從1千人，慢慢瘦身到300人上下。

因台蘋帳上資金不多，外界原預期去年9月會完成交易，不然恐面臨斷炊危機，但說也奇怪，在各家都遞出標單後，就也沒聲沒息。去年底，香港高等法院下令壹傳媒需即時清盤（清算），至於台蘋則會由臨時清盤人處理。直到本月8日台蘋發表聲明，創報精神領袖、台灣分公司法人代表葉一堅確認找到新東家潘杰賢，稱無中資介入且預計9月接手。

李永康說，1991年起他在香港壹傳媒工作了十幾年，之後到都市日報也做了十幾年，但已在兩年前離開都市日報，目前處於半退休狀態；從前就與葉一堅熟識，今年初，葉一堅請託他來台蘋當顧問，幫忙處理廣告業務，他看到葉一堅身體不好，且他本來也有意移民到台灣，於是就答應了。

沒想到，台蘋交易案件宣布後，他被媒體爆出是香港派來的清盤人，移民署還要他離境。「我周日就要離台了，離去前，我要嚴正澄清，我不是香港派來的清盤人，我就是來幫堅哥的，堅哥也有授權給我。」李永康說，「移民署說我『有危險』，限制我10天內離台，本周一我上法院遞狀陳情，但迄今也還沒開庭，等於也不給我說明的機會。」

他還說。「不知有無機會再來台灣了，」僅來台一個月的李永康感嘆，香港政府一直想讓壹傳媒倒閉，但港府現已知道他幫台蘋當顧問，「我回去也是有點怕怕的，可能去英國吧。」

不過交易案的相關人事物他一概不清楚，只說「都是堅哥在處理的」，而買家則確定是潘杰賢、不是黃浩，因為香港的人或資金進到台灣，也不會被承認；至於傳出交易金額為15億元，他認為「信者恆信、不信恆不信」，確實有可能是種拱高身價的說法；他則希望9月能順利完成交易。