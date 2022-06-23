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遠航董事長參與600億都更案 中和住戶擔心又出事

中聯資董座張鴻昌續任 循環經濟前景俏

經濟日報／ 記者林政鋒／即時報導

中聯資源（9930）23日董事會改選，張鴻昌續任董事長。受惠房地產市場旺盛，對水泥需求可望維持高檔，在全球減碳趨勢下，中聯資高爐水泥具備節能減碳、循環再生的能力，未來營運具競爭力，前景展望亮麗。

23日中聯資股東會選出新任董事，分別是中鋼公司代表人張鴻昌、上官世和、林宏達、黃祥亞，中鋼結構代表人陳火坤，中碳代表人陳宜宏，台灣水泥代表人洪維爵、吳雲德，亞洲水泥代表人鍾振和、陳志賢，環球水泥代表人侯智元，東南水泥代表人吳長直。獨立董事王俊賢、楊仲家、鄭福田。

中聯資源是國內最大的高爐水泥和爐石粉生產廠，國內高爐石粉市占率約5成，爐石粉目前生產線共6條，包括4條45萬公噸及6條65萬公噸，料源主要由中鋼及中龍供應九成，海外進口約占一成左右。

去年中聯資採取成本管控及妥適規劃產銷等作法推升營運績效，創造每股稅後純益2.86元佳績。

中鋼 減碳

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