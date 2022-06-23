快訊

台股還沒跌夠？ 法人認為現在要做「這件事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠航董事長參與中和600億都更案 住戶擔心又出事

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市台貿一城都市更新案占地約8000坪，都更總銷金額可能來到600億。記者／李成蔭攝影
新北市台貿一城都市更新案占地約8000坪，都更總銷金額可能來到600億。記者／李成蔭攝影

新北市中和區的台貿一城都市更新案占地約8000坪，號稱新北最大都更案，總銷金額可能來到600億元。全案由11名社區主委組成都更推動小組來選擇合作建商，不過日前主委選出的最優評選人竟是遠航董事長張綱維，引起住戶反彈，擔憂由張綱維來負責，都更案恐會出問題。

新北市都更處表示，即便社區選出最優申請人，也要有80%住戶同意，建商才能將資料送進新北市府審查，確定沒有問題才會同意動工，若民眾有問題，市府也會派人到社區說明都更流程。

台貿一城都市更新案從2010年啟動，共有11名社區主委組成都更推動小組，而希望參與投資的有3家建設公司，包括漢洋地產、漢寶建設、信全3間廠商參與評比。

全案在今年5月14日評選，最後委員們以8比3的投票率選出漢祥地產。不過漢祥地產負責人就是曾鬧出掏空案的張綱維，這也讓部分住戶與委員相當不滿。另外還有許多住戶表示，房子現在住得好好的，他們根本不想都更。

都更處解釋，這個案子後續還要辦公聽會、說明會，建商也要拜訪住戶來整合，至少需要1、2年時間，若住戶對投資者有疑義，未必會同意都更。

都更處表示，若社區所有權人同意比例達到80％，建商需要送交財務證明等相關資料進市府審查，確定一切都沒有問題，才會同意都更案，請民眾放心。

都更處指出，目前都還沒有接受到民眾陳情，若居民對案子有任何疑慮，歡迎到市府諮詢，都更處會派專人到社區說明，讓大家了解都更流程及注意事項。

張綱維參與600億都更案，住戶擔心又出事。記者／李成蔭攝影
張綱維參與600億都更案，住戶擔心又出事。記者／李成蔭攝影

都更 都市更新 張綱維

延伸閱讀

夏季到更需注意！中和及土城部分地區26、27日停水

房屋標準單價調整…彰化非交易熱區 影響有限

中和衛生所打不通挨批唱空城計 新北嗆：拿數據編故事

民代爆台中七期豪宅建商超挖地下室 3案遭勒令停工

相關新聞

張綱維參與中和600億都更案 住戶擔心又出事

新北市中和區的台貿一城都市更新案占地約8000坪，號稱新北最大都更案，總銷金額可能來到600億元。全案由11名社區主委組...

329及520檔期全台建案大訪查 公平會查獲八件違規

因應房地產市況熱絡，公平會持續緊盯不動產房市交易秩序，啟動年度實地訪查計畫，於329檔期及520檔期派員赴全國各大縣市共...

看懂投信買超的虛與實 藥華藥「關鍵5問」撥開多空迷霧

根據《財訊》報導，藥華藥去年11月拿到美國藥證後，股價起飛，最近更在投信助陣下，登上生技股價與市值雙料冠軍，這個頭銜是不是名副其實？多空雙方都有話說。

福懋油經營權打肉搏戰 公司派拿下全部獨董

老牌油脂大廠福懋油（1225）今（23）日召開股東會並進行改選，公司派許家拿下兩席董事、三席獨董，驚險過關，安心穩下經營...

岡山樂購廣場開幕 達麗董座：高雄消費居住的新亮點

達麗集團子公司達麗米樂結合秀泰集團打造的高雄岡山樂購廣場今（23）日開幕，達麗集團董事長謝志長表示，達麗引入美國經營社區...

航太迎復甦 零組件受惠

近期全球飛機製造龍頭波音、空中巴士皆看好航空產業後市，各大航空公司也加大新客機採購力道，帶動國內相關零組件業者接單動能強勁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。