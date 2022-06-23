遠航董事長參與中和600億都更案 住戶擔心又出事

新北市中和區的台貿一城都市更新案占地約8000坪，號稱新北最大都更案，總銷金額可能來到600億元。全案由11名社區主委組成都更推動小組來選擇合作建商，不過日前主委選出的最優評選人竟是遠航董事長張綱維，引起住戶反彈，擔憂由張綱維來負責，都更案恐會出問題。

新北市都更處表示，即便社區選出最優申請人，也要有80%住戶同意，建商才能將資料送進新北市府審查，確定沒有問題才會同意動工，若民眾有問題，市府也會派人到社區說明都更流程。

台貿一城都市更新案從2010年啟動，共有11名社區主委組成都更推動小組，而希望參與投資的有3家建設公司，包括漢洋地產、漢寶建設、信全3間廠商參與評比。

全案在今年5月14日評選，最後委員們以8比3的投票率選出漢祥地產。不過漢祥地產負責人就是曾鬧出掏空案的張綱維，這也讓部分住戶與委員相當不滿。另外還有許多住戶表示，房子現在住得好好的，他們根本不想都更。

都更處解釋，這個案子後續還要辦公聽會、說明會，建商也要拜訪住戶來整合，至少需要1、2年時間，若住戶對投資者有疑義，未必會同意都更。

都更處表示，若社區所有權人同意比例達到80％，建商需要送交財務證明等相關資料進市府審查，確定一切都沒有問題，才會同意都更案，請民眾放心。