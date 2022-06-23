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329及520檔期全台建案大訪查 公平會查獲八件違規

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

因應房地產市況熱絡，公平會持續緊盯不動產房市交易秩序，啟動年度實地訪查計畫，於329檔期及520檔期派員赴全國各大縣市共計40件建案現場進行訪查，再查獲8件建案涉及違反公平交易法，並已主動立案調查。違規事項包括建案廣告內容疑有違法夾層、公共設施法定使用用途疑與事實不符，以及疑有不當行銷等情形，未來如經認定違法，最高可裁罰2,500萬元。

公平會表示，為維護不動產交易秩序，查處違法不動產交易行為向來是公平會重大施政計畫之一，該會平時即已運用科技搜尋軟體、關鍵字查詢、網路各平台瀏覽各建案廣告及銷售情形，不定期辦理建案實地訪查，或與內政部等單位共同辦理聯合稽查。

近期因應329檔期及520檔期，更加強查核力度，派員前往全國各縣市40個建案實地訪查，訪查項目包含銷售現場所有廣告內容、預售屋銷售時應揭露事項，以及建案現場與行銷方式是否有飢餓行銷或營造熱銷假象等情形，希望能有效遏止不動產的不實廣告及不當行銷。

公平會表示，訪查結果發現有8件建案疑涉違法，主要違規事項包括建案廣告內容疑有違法夾層、公共設施法定使用用途疑與事實不符，以及疑有不當行銷等情形，分別涉及違反公平交易法第21條不實廣告或第25條欺罔或顯失公平之規定，公平會均已主動立案調查，未來如經認定違法，最高可裁罰2,500萬元。

公平會進一步說明，舉凡具有招徠客戶效果之資訊，不管是否在銷售現場提供，也不管是以實體或線上、書面或口頭之方式呈現，都是公平法不實廣告規範的對象，該會將持續緊密監控不動產交易情形，呼籲業者切莫心存僥倖破壞交易秩序與市場公平競爭，並期許業者應善盡社會企業責任，共同努力建構健全之不動產交易秩序。

公平會提醒消費者，不動產交易金額龐大，於購買前，應多方搜集建案相關資訊，多聽多看多問，切莫受預售屋現場氛圍的影響而衝動購屋，以保障自身權益，如有業者違法的相關事證，亦歡迎向公平會檢舉。

建案 公平會 廣告

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