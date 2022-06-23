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福懋油經營權打肉搏戰 公司派拿下全部獨董

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
老牌油脂大廠福懋油（1225）今（23）日召開股東會並進行改選，公司派許家拿下兩席董事、三席獨董，驚險過關，安心穩下經營權。本報資料照
老牌油脂大廠福懋油（1225）今（23）日召開股東會並進行改選，公司派許家拿下兩席董事、三席獨董，驚險過關，安心穩下經營權。本報資料照

老牌油脂大廠福懋油（1225）今（23）日召開股東會並進行改選，公司派許家拿下兩席董事、三席獨董，驚險過關，安心穩下經營權；市場派興泰（1235）則拿下四席董事，所提名的三席獨董皆無當選。

據了解，在獨董選舉，剛好公司派配票方式，與市場派錯開，公司派因此拿下所有獨董席次，意味著福懋油的審計委員會和薪酬委員會全都由許家掌控。

今年福懋油股東會預計選出九席董事、三席獨董，日前公布的候選人名單中，董事競逐人選有11人，獨立董事提名有6人。

其中，公司派許家提出的名單中，含普通董事六名、獨董三名，最後拿下兩席董事，獨董三名；市場派興泰實業提名五名董事，三名獨董，今改選拿下四席董事，提名的三席獨董皆無當選。

據消息人士指出，許家的董事加上獨董一共拿下五席，興泰僅四席董事，就此分出勝負，因問許家一口氣拿下全部獨董，代表未來公司審計委員會和薪酬委員會全都由許家掌控，公司仍會由原來團隊繼續經營。

福懋油是國內僅次於大統益之外，國內第二大油脂供應商，油脂產品占營收47.55%，飼料及原料產品占29.72%，麵粉產品占22.73%，營收、獲利表現穩定，去年每股純益（EPS）為2.07元，今年第1季在原物料採購優勢下，每股純益達0.94元。

福懋油旗下持有兩家重要子公司中聯油脂，持股33%，跟台灣大食品，握有63%，是國內食品業界要角。進一步說，持有福懋油脂經營團隊，等於同時掌握油脂及麵粉兩項重要大宗物資，再加上福懋油脂的獲利穩定，難免吸引投資者目光，吸引市場派興泰實業前來爭搶。

許家三年前雖握逾五成股權，但因配票失誤、董事席次未過半而痛失江山，前年因補選、扳回一席董事，才成功取回經營權。有三年前的經驗，今年許家不敢大意，股東會兩派再次近身肉搏，最後公司派是驚險過關。

股東會 經營權

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