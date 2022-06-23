岡山樂購廣場開幕 達麗董座：高雄消費居住的新亮點

達麗集團子公司達麗米樂結合秀泰集團打造的高雄岡山樂購廣場今（23）日開幕，達麗集團董事長謝志長表示，達麗引入美國經營社區商場與秀泰集團在台灣經營商場的經驗，攜手打造一個具有時尚購物、電影娛樂、主題美食、親子育樂的休閒購物廣場，不只完善大岡山居民的生活機能，也讓高雄時尚版圖向北拓展，更創造了1100名就業機會。

他表示，捷運帶入人潮與商機，加上鄰近已經有許多重大建設及科技大廠聚集，南部半導體產業「S」廊帶逐漸成形，引領產業新未來，樂購廣場將成為大高雄地區消費居住的新亮點。

達麗米樂樂購廣場位於高雄捷運紅線南岡山站正對面，佔地1.25萬坪，設立地上樓五層，地下樓兩層，地下兩層為停車場，設有310個汽車停車位，並設有電動汽機車充電樁，總投資金額超過20億元。

樂購廣場分為A、B兩區開發，A區為街邊店，B區為樂購商場及秀泰影城；街邊店的品牌如國際知名服飾UNIQLO、藏壽司、健身工廠、NET服飾已搶先開幕，MUJI無印良品在台灣第1間街邊店，預計7月正式進駐。

達麗表示，樂購廣場自5月26日試營運以來，時尚新亮點引起全台矚目，至今超過20萬入店，而秀泰影城斥資三千萬打造南台灣最大15米高超級巨幕廳影城的魅力也成功創造話題，成為媒體與消費大眾關注焦點，湧入滿滿前來朝聖與購物人潮。