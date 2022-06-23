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貿聯對今年下半年營運審慎樂觀

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
貿聯今天舉行股東會，由董事長梁華哲（中）主持，右為總經理鄧劍華。貿聯/提供
貿聯今天舉行股東會，由董事長梁華哲（中）主持，右為總經理鄧劍華。貿聯/提供

貿聯-KY（3665）今（23）日舉行股東會，董事長梁華哲表示，今年業績可望持續成長，下半年維持審慎樂觀，審慎因為升息影響仍在，樂觀是貿聯產品分散，較不受單一產品變動影響，以目前各通路及內部評估來看，達成原訂營運目標沒問題。

貿聯今天股東會通過每股配息9.13元，並完成一席獨立董事補選。

梁華哲説，INBG事業群加入貿聯以來，其業績、獲利都持續有不錯的表現，貿聯也在積極整合中，人員、資訊系統等，以及廠房的整併，像在常州、斯洛伐克有一些重複的廠區，雖然還有些細項問題要處理，不過長期會持續朝整合方向邁進。另外，雙方都有很強的能力，目前有許多合作專案在進行，如高速線、半導體設備、電動車高壓線束、醫療等。

面對原物料價格波動、長短料等挑戰，總經理鄧劍華表示，半導體、IC有部分緩解，有些特殊的還是沒舒緩，已通知調整報價，整體原物料價格有上有下，銅價不是主要考量，可以直接反映給客戶。不過隨著缺料狀況逐漸改善，公司備料政策也開始有調整。

另外，儘管有些設備交期拉長，公司擴廠計畫也都未受到影響，尤其一些新廠計畫不是為了短期訂單，客戶需要的產能也是比較長的規劃，所以擴建計劃都是如期進行中。

貿聯 股東會 半導體

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