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遠雄港董事長葉鈞耀：看好業績一年比一年好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

遠雄港（5607）董事長葉鈞耀今天表示，持有子公司遠雄航空自由貿易港區持股由76%增加到89.4%，今年獲利挹注會更顯注，看好今年遠雄港的業績表現；另外，增建加值園區C、D、E、F棟已經滿租，但還是有不少客戶排隊搶租，成為推升明年業績成長的新動能；隨著業績的攀升，未來股利配發也有望逐年增加。

遠雄港今天股東會通過現金股利1.6元，並且進行董事改選，董事當選名單為葉鈞耀、遠雄國際投資代表人黃志鴻、遠雄國際投資代表人許自強、遠雄國際投資代表人謝承海，獨立董事分別為王志忠、李茂、李萬里，並由三位獨立董事正式成立審計委員會，推選董事長由葉鈞耀續任。

遠雄港是台灣唯一空運自由貿易港並且有兩項特許執照優勢，鄰近桃園機場的地理位置，結合自動化倉儲設備和先進資訊系統，具備有航空貨物集散站；遠雄港2019年起增建加值園區C、D、E、F棟，總樓地板面積達5.69萬坪，將成為推動明年營收、獲利成長的新動能，預計今年第4季開始陸續興建完成，2023年起將可增加營收獲利貢獻。

遠雄港今天股東會還正式通過增加遠雄航空自由貿易港區持股，由原來的 76.82%，增加12.59%，遠雄港持有子公司遠雄航空自由貿易港股權攀升到89.41%，由於新的四棟大樓即將在明年開始出租，營收會增加外，再加上股權增加營運效益會更顯注。

對於全球景氣展望，葉鈞耀表示，對外貿易是支撐我國經濟成長的重要動能之一，而歐盟、美國、日本及大陸為台灣主要進出口貿易市場，其經濟表現攸關我國進出口貿易成效，目前主要經貿風威脅在於近日俄烏軍事衝突擴大，不同地區、不同產業的不均衡復甦，物流業是鋼性需求，持續看好全球產業生產基地移轉的變動商機。

葉鈞耀進一步指出，對於今年遠雄港的營運展望很有信心，全球經濟持續朝正向發展，自貿港將積極進行全球招商，持續爭取國際化、大型化廠商進駐營運，同時啟動客製化專倉合作形成產業聚落，並透過專案延攬及異業聯盟加強延攬台商回流、爭取航空關聯產業、陸外藉航空公司進駐，以增加貨物進儲量體及市占率，不斷厚植體質與競爭力，力求於穩定中持續突破，續創佳績，看好今年獲利會持提升。

遠雄 自由貿易 股東會

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