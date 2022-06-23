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華紙花蓮廠木質素發電 全台唯一

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導

永豐餘旗下華紙（1905）花蓮廠設置台灣唯一的木質素發電系統，每年減少煤炭需求30萬噸，為台灣最大的生質能發電。永豐餘表示，將持續督促各事業群朝「零廢棄物」、「淨零碳排」的綠色目標邁進。

永豐餘（1907）在今（23）日股東會中，自行盤點2021年台灣各廠因使用替代燃料取代燃煤和重油，約當減少60萬8,833噸二氧化碳當量排放。此外，台灣各廠因紙的固碳特質、所生產的紙品總固碳量為2,302,479噸二氧化碳當量。紙的固碳特質，源自於樹木吸收空氣中的二氧化碳，其中的木纖維轉為紙、再生紙，因而將二氧化碳鎖在紙的循環生命周期內，較塑化產品更能大量降低對環境造成的負擔。

永豐餘工紙紙器事業群於新屋廠成立綠能開發處，以兼顧能源安全、環境永續及綠色經濟為目標，節能、儲能、創能及系統整合為管理 4 大主軸；林漿紙事業群於久堂廠推動應用 AIoT 資訊科技節能。工紙紙器事業群以及林漿紙事業群持續落實循環經濟理念。工紙新屋廠於2021 年第一季正式啟用全台第一座工業用零燃煤 SRF 鍋爐；除了減少燃煤，同時將廠內製程餘料能源化，更有機會協助其他產業處理固體回收燃料。工紙揚州廠持續以高環保標準投入製程改善。

永豐餘以纖維素和澱粉的醣原料為基礎，發展可再生且低碳的環境友善材料，達到以紙代塑的目標，於去年12月成立永豐餘學院，提出以「醣」為主的特用化學材料，永豐餘投控子公司新川新公司結合林漿紙事業群從食安領域跨入農業和紡織業，2022年預計將量產非塑農地膜，減少農民種植時的塑膠使用量。

永豐餘 工紙

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