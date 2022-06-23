爛尾樓來襲？專家曝三大雷區、這種危老案也危險

工料雙漲，資金緊縮 ，近期傳出小建商跳票、倒閉，知名建商建案工程延宕情事。天時地利不動產總經理張欣民表示，此時買預售屋應避開風險較高的三大雷區，以免買到偷工減料、工期延宕，交屋遙遙無期，甚至淪為爛尾樓的房子，成為工料雙缺的無辜受害者。

第一個雷區是新建商的建案

由於是新設立的公司，當然缺乏蓋房子的實績，更沒有任何口碑可供民眾打聽，這就是大家常講的「無知是最大的風險」。

一般而言，新建商通常財力較弱，也缺乏市場的應變能力，在房市多空交雜的情況下，很容易面臨到倒閉的命運，建案最後很有可能就會成為爛尾樓，這正是購屋人最該擔心的地方。即使很幸運的終於交屋了，施工品質恐怕也堪虞，淪為一案建商的可能性很高。

第二個雷區是小型建案

小型建案的問題在於缺乏經濟規模，小基地、戶數少，營造廠在人力吃緊的情況，通常就會先放掉，抽調人力到合作較久建商的建案去，況且一旦工料成本不斷攀升，若營造商要求調價，小型基地的建商通常也比較沒能力因應。

第三個雷區是倉促成軍的危老重建案

政府政策大力鼓勵下，近年來危老重建案遍地開花，但大部分危老案在先天上都符合上述兩種風險狀況，是新建商又是基地小建案，若是為了搶更高的時程容積獎勵，在成本面的計算有失精準，或是碰到工料突然大幅上漲，往往就會掉入進退失據的狀態。

張欣民表示，日前營建署公布調查指出，近兩年來國內營造業面臨最主要的問題是物價波動過劇，成本控制不易，以及原材物料價格持續上漲，該調查同時推估營造業勞工空缺總人數多達11萬8,102人，顯示國內營造業工料雙缺、工料雙漲的問題確實十分嚴重。

他表示，國內營建市場缺工缺料的問題，今年內可能還是很難看到紓緩的機會，購屋民眾在選購預售屋時一定要更加小心，千萬不要讓自己辛苦賺來的錢，套在看得到住不到的爛尾樓上面。