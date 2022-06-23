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降雨重傷新北西瓜 天災補助每公頃6.2萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
北部因連續豪雨影響，導致西瓜5月陸續出現植株黃化、著果率低情形。圖／新北市農業局提供
北部因連續豪雨影響，導致西瓜5月陸續出現植株黃化、著果率低情形。圖／新北市農業局提供

今年5月下旬後，北部連續下雨將近一周，導致新北市淡水、三芝、石門3區西瓜陸續出現植株黃化、著果率低，農民損失慘重。新北市農業局日前勘查西瓜農損確認天災，因此農委會日前公告淡水、三芝、石門區3區，為可辦理西瓜農業天災現金救助區，每公頃可補助6萬2千元。

淡水、三芝、石門西瓜種植面積為44.86公頃、年產量約為821公噸，5月底的連續下雨導致西瓜受損，新北市農業局查報農損統計，西瓜農損被害面積20.61公頃， 5、6月連續降雨期間，正是新北市西瓜結果期，但田區卻看不到幾顆果實，連續降雨造成授粉不良、著果率低，影響果實生育。

農委會確認後於6月21日公告，核定新北市淡水、三芝及石門3區，為辦理西瓜5月中旬霪雨農業天然災害現金救助地區，6月22日至7月1日開始受理農民申報。

新北市農業局長李玟表示，為保障農民權益，農業局組成勘災小組進行勘災並爭取中央補助，單筆耕作面積達0.01公頃以上且受下雨影響損害達2成，即日起至7月1日攜帶身份證件、印章、存款簿及土地經營證明文件，到受災土地所在區公所填寫申請表，即可申請災害現金救助。

新北市農業局查報農損統計，西瓜農損被害面積20.61公頃。圖／新北市農業局提供
新北市農業局查報農損統計，西瓜農損被害面積20.61公頃。圖／新北市農業局提供

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