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北台灣這些偏鄉房價漲翻倍 早買少30年奮鬥

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新埔田新重劃區街景 記者游智文／攝影
新埔田新重劃區街景 記者游智文／攝影

住展雜誌統計，2012年至今、近十年來北台灣新建案，房價漲幅第一名至第十名依序為新埔、平鎮、觀音、芎林、壯圍、竹北、楊梅、中壢、新竹市、竹東，漲幅從七成至一倍多不等。

住展雜誌研發長何世昌表示，過去買房大多講究地段，近十年漲幅前十強多為蛋白、蛋殼區，漲幅前五大新埔、平鎮、觀音、芎林、壯圍，更由低基期房價區包辦。十年前在這些地方買房子的屋主，光靠房子增值空間就可以減少30年奮鬥，完全不遜於都會區。

漲幅最凶猛的新竹縣新埔鎮，新建案房價由2012年的每坪14.2萬元大漲至31.2萬元，十年來漲幅高達近120％。

何世昌分析，新埔房價飆漲的主因，除了營造成本因素外，與新竹精華區供給有限關聯性更高；新埔鄰近竹北，而竹北精華區新建案售價動輒一坪五、六十萬元、且建地供給少，建商與消費者轉進新埔推案、買房，進而帶動房價狂衝，漲勢還沒有歇停的跡象。

與新埔類似的區域，還有芎林、竹東；近十年來，芎林房價從每坪13.8萬元漲至27.1萬元，漲幅約96％，竹東則由14.8萬元衝到25.5萬元，漲幅近72％。新埔、芎林與竹東，可以說都是跟著竹科發大財的區域。

桃園平填與觀音不遑多讓，平鎮2012年單價僅約14.5萬元，今年已漲至29.1萬元，漲幅約101％。平鎮房價急衝，主要是毗鄰中壢市區與青埔等高價區段均價已來到4字頭，部份消費者轉至平鎮購屋，但近年來平鎮推案量不多，導致建案價格大漲。

觀音近十年來房價從每坪10.1萬元跳漲至20萬元，漲幅也逼近一倍。

何世昌指出，觀音以往房市封閉，客源以當地民眾、工業區員工為主，近年湧入不少桃園航空城徵收拆遷戶，以及看上高投報率而來的台北客，需求增加因而推升房價。

壯圍是唯一進榜的宜蘭縣行政區，房價從十年前的個位數漲至每坪18.9萬元，漲幅約94％。壯圍房價漲幅擴大，關鍵在壯圍緊鄰宜蘭市，宜蘭市區透天總價較高，縣政特區總價動輒2千萬以上，建商轉在壯圍推出千萬內透天厝來吸引市區客，進而推升整體房價。

何世昌表示，如果十年前在上述這些區域買房，根據主計總處統計，2020年平均每戶家庭存款增加約25萬元；若10年前在新埔買一間50坪房屋，至今房屋總價增值約848萬元，能抵上每戶家庭辛苦存33.9年的錢，等於減少超過30年奮鬥。

同樣標準，十年前在竹北買房子，更能減少逾36年奮鬥。其他像在平鎮、中壢、新竹市等地買房的民眾，也可減少近30年努力。

何世昌表示，近十年蛋白區房價急漲，和房價基期低、跟進高價區上漲、營造成本轉嫁等因素有關。在薪水追不上房價與通膨的年代，越晚買房越貴，錢越存越薄，不如早點買房更為有利。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

房價 買房

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