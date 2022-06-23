永豐餘：永道-KY、永豐餘工紙上市案進行中

永豐餘投控（1907）今（23）日召開股東會，指出永道射頻-KY今年遞件申請上市，工紙紙器事業群預計以台灣（永豐餘工紙）與越南二區爲主體申請上市。

永豐餘營運策略之一為成立新興事業管理辦公室，選擇投資產業與主題，並加速旗下子公司孵化成長，再從資本市場回收資金進行下一輪投資。

永道射頻因主體本在中國大陸揚州，因此以KY股身份掛牌。永豐餘工紙事業在台灣、大陸、越南有生產基地，現以台灣與越南廠上市，因大陸有管理獨特性而拆分；揚州廠2006年開始營運，但常遭如封城、供應斷鏈的變數，要用製造工藝、產品更上一層樓，維持既有3條產線營運。

永豐餘旗下迄今，已有太景-KY（4157）、申豐（6582）、永豐實（6790）等掛牌上市。

對於漲價問題，永豐餘強調自己在大陸市佔率仍小，不具定價能力，但業界的生產模式與原物料相似，面臨同樣挑戰。

永豐餘投控持續督促各事業群朝「零廢棄物」、「淨零碳排」的綠色目標邁進，期許以永豐餘「循環經濟」的成功經驗，引領台灣的循環經濟站上世界舞臺。