快訊

繼續隔空戰火！回應徐旭東「邏輯不通說」 蔡明忠自承頭腦不清：應更早推動公司轉型

「在學生無聊重考」醫學系佔名額 台大無法懲處、增列備取也難解

外送員「飲料打翻又倒回杯子」遭全程目擊 麥當勞道歉了

永豐餘：永道-KY、永豐餘工紙上市案進行中

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導

永豐餘投控（1907）今（23）日召開股東會，指出永道射頻-KY今年遞件申請上市，工紙紙器事業群預計以台灣（永豐餘工紙）與越南二區爲主體申請上市。

永豐餘營運策略之一為成立新興事業管理辦公室，選擇投資產業與主題，並加速旗下子公司孵化成長，再從資本市場回收資金進行下一輪投資。

永道射頻因主體本在中國大陸揚州，因此以KY股身份掛牌。永豐餘工紙事業在台灣、大陸、越南有生產基地，現以台灣與越南廠上市，因大陸有管理獨特性而拆分；揚州廠2006年開始營運，但常遭如封城、供應斷鏈的變數，要用製造工藝、產品更上一層樓，維持既有3條產線營運。

永豐餘旗下迄今，已有太景-KY（4157）、申豐（6582）、永豐實（6790）等掛牌上市。

對於漲價問題，永豐餘強調自己在大陸市佔率仍小，不具定價能力，但業界的生產模式與原物料相似，面臨同樣挑戰。

永豐餘投控持續督促各事業群朝「零廢棄物」、「淨零碳排」的綠色目標邁進，期許以永豐餘「循環經濟」的成功經驗，引領台灣的循環經濟站上世界舞臺。

永豐餘 工紙 越南

延伸閱讀

國發會：強化電網韌性建設

台泥攻循環經濟 鎖定三主軸

真的不演了？李立群確定返台日吐：對大陸情感太深

李立群宣布回台灣！　不捨喊「我對大陸情感太深了」

相關新聞

爛尾樓來襲？專家曝三大雷區、這種危老案也危險

工料雙漲，資金緊縮 ，近期傳出小建商跳票、倒閉，知名建商建案工程延宕情事。天時地利不動產總經理張欣民表示，此時買預售屋應...

降雨重傷新北西瓜 天災補助每公頃6.2萬

今年5月下旬後，北部連續下雨將近一周，導致新北市淡水、三芝、石門3區西瓜陸續出現植株黃化、著果率低，農民損失慘重。新北市...

北台灣這些偏鄉房價漲翻倍 早買少30年奮鬥

住展雜誌統計，2012年至今、近十年來北台灣新建案，房價漲幅第一名至第十名依序為新埔、平鎮、觀音、芎林、壯圍、竹北、楊梅...

建案違法自設夾層，公平會重罰150萬元

聖揚開發有限公司於「聖揚樂晴空」建案廣告刊載設置夾層樣品屋並放置床鋪圖片，宣稱「3米6創思空間」、「多點巧思～加倍複層收...

富邦媒momo「超市快配」 雙北地區3小時內送到

富邦媒（8454）旗下momo購物網「5小時超市」優化升級，推出全新「超市快配」服務，即日起試營運開跑。服務配送速度有感...

春雨董事全面改選 陳其泰接任董座

春雨（2012）股東會通過改選董事十一席（含獨立董事三席）。新當選董事包括台灣鋼鐵代表人林輝政、王炯棻、顏慶利等3人，百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。