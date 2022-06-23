永豐餘配現金股利1.5元　持續朝淨零碳排邁進

永豐餘投資控股今舉行股東會，通過發放每股現金股利1.5元。永豐餘表示，將持續朝淨零碳排邁進，以達到製程節電減量10%、降減燃煤使用50%為目標。

永豐餘表示，去年營收852.99億元，年增16.5%，雖受疫情、能源及原物料飆漲影響，仍繳出稅後純益52.04億元，每股純益3.13元的成績單。

永豐餘表示，今年持續落實ESG，以代煤減碳、紙品固碳、製程節能為核心，降低煤、電的使用量及產品固碳全循環；從擴大木質素的生質能源、持續發展沼氣發電、增加SRF零燃煤汽電共生，到積極推動各廠區的設備節電、系統節能計畫，涵蓋如馬達升級汰換、真空系統改造等逾百件專案，達到製程節電減量10%、並持續以降減燃煤使用50%為目標。

永豐餘也說，自行盤點2021年台灣各廠因使用替代燃料取代燃煤和重油，約當減少60萬8833噸二氧化碳當量排放。此外，台灣各廠因紙的固碳特質、所生產的紙品總固碳量為230萬2479噸二氧化碳當量，紙的固碳特質，源自於樹木吸收空氣中的二氧化碳，其中的木纖維轉為紙、再生紙，因而將二氧化碳鎖在紙的循環生命周期內，較塑化產品更能大量降低對環境造成的負擔。

永豐餘也說，期盼透過持續創新，以「醣材料」為基礎、應用新科技、投資孵化新商機，達到低碳、低耗能、去化石燃料的願景，朝環境、企業永續發展的方向不斷邁進。