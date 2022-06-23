建案違法自設夾層，公平會重罰150萬元

聖揚開發有限公司於「聖揚樂晴空」建案廣告刊載設置夾層樣品屋並放置床鋪圖片，宣稱「3米6創思空間」、「多點巧思～加倍複層收納、多元使用機能，相同坪數，給您更多自由。」並於銷售現場搭建具夾層設計之樣品屋，但該建案並未申請夾層空間，涉有廣告不實違反公平交易法第21條第1項規定，公平會委員會議通過處新臺幣150萬元罰鍰。

公平會表示，合法申請使用之夾層屋係以不影響建築結構安全之為前提，運用垂直空間提高居住使用效益，如建案並未申請夾層空間，消費者於交屋後依廣告及樣品屋施作夾層，則有二次施工遭查報拆除之虞。

公平會表示，聖揚公司於網路廣告及銷售現場樣品屋呈現夾層設計，予人該建案挑高3.6公尺可供施作夾層並做為臥室使用之印象，經公平會向台中市政府徵詢專業意見，該建案並未申請夾層空間，倘主要構造與核定之工程圖說不符，必要時得依建築法規定強制拆除。故案關廣告內容及用途已引起消費者錯誤認知而足以影響交易決定，屬虛偽不實及引人錯誤之表示。