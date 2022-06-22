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蘋果工會內部信指新東家為潘杰賢 預計9月初接手

中央社／ 台北22日電
台灣蘋果日報工會今天對會員證實新東家為潘杰賢的台灣公司「新海環球有限公司」。圖／聯合報系資料照
台灣蘋果日報工會今天對會員證實新東家為潘杰賢的台灣公司「新海環球有限公司」。圖／聯合報系資料照

台灣蘋果日報工會今天對會員證實新東家為潘杰賢的台灣公司「新海環球有限公司」，無中資介入且預計9月初接手，將延續台灣蘋果日報公司理念，且不會讓資金跟新聞中斷。

台灣蘋果日報工會今天發內部信對會員表示，今天已經參與新東家說明會議，並與公司召開最後一次勞資協商會議及這一波大量解僱第一次協商會議。

內部信指出，新東家為潘杰賢百分之百持有的台灣公司「新海環球有限公司」，無外界謠傳的中資投資人介入，也沒有特定政治立場；新東家預計9月初接手，將延續台灣蘋果日報理念，且強調不會讓資金跟新聞產出中斷，也不會因外界想法抽手。

內部信表示，大量解僱第一次協商會議部分，工會共提出11項協商方案，其中5項公司表示將帶回研議。內部信也提到，蘋果新聞網新東家將以問卷和晤談方式，了解個別同仁的新聘意願和薪資，目標朝287名同仁全數留任。

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