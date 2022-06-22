富味鄉推芝麻蛋白 搶一年500億美元植物蛋白商機

台灣芝麻大廠富味鄉（1260）今年於台北國際食品展中，展示芝麻素材於民生和生技領域上的多元應用。看準全球一年近500億美元、年均複合成長率高達9%的植物基市場，鎖定銀髮、健身和茹素三大族群，推出獨家技術芝麻蛋白，減碳食材健康上市。

富味鄉經理李挺嘉表示，今年富味鄉針對商業客戶特別增設芝麻學堂講座，介紹芝麻於食材及調味品的加工應用，更進一步以芝麻素與芝麻蛋白的機能功效進行剖析；對於最後一天入場的消費大眾，將運用生活化的知識講座，與消費者交流互動。

植物性蛋白市場規模，台灣一年約有50億元的市場潛力，其中芝麻蛋白不僅含有9種必需胺基酸及精胺酸，與黃豆蛋白、豌豆蛋白、小麥蛋白、乳清蛋白等相比，芝麻蛋白在精氨酸、甲硫胺基酸、礦物質(鈣、鎂、鐵、鋅)和膳食纖維等含量上更加優越。

其次，富味鄉以獨家破壁技術，堅持在台灣研發製造，製成100%芝麻提取的完全蛋白，產品不僅富有天然的芝麻香，更改善一般化學處理易產生的蛋白臭味；相較其他蛋白粉，芝麻蛋白粉更好攪拌、不易結塊，最重要的是，每100公克含5298毫克的支鏈胺基酸BCAA；不同於豆類產品易產生脹氣，芝麻蛋白粉富含20%的膳食纖維，食用不僅不脹氣，更有助於腸胃消化。