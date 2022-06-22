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汎德永業唐慕蓮 當選北市汽車代理商業同業公會理事長

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
汎德永業汽車董事長唐慕蓮接任台北市汽車代理商業公司理事長。圖／汎德永業提供
汎德永業汽車董事長唐慕蓮接任台北市汽車代理商業公司理事長。圖／汎德永業提供

台北市汽車代理商業同業公會第20屆理監事改選，新任理事長由汎德永業汽車（2247）董事長唐慕蓮獲得全體理監事支持高票當選。

汎德永業汽車在台灣市場深耕40餘年，累積豐富的產業經驗與眾多優質的客戶，更在董事長唐慕蓮帶領下，2021年全年營運表現不僅優於國內整體新車市場表現，更創下全年新高紀錄，並達成連續八年獲利逾一個股本的新里程碑，秉持穩健踏實與永續的經營理念，公司不僅將持續投入優秀人才的培訓，更以正直誠信的態度實踐企業社會責任，成為豪華汽車產業中的最佳標竿企業。

唐慕蓮表示，未來也將延續汎德永業汽車的企業經營理念，除了發揮業界與政府溝通平台的角色，更將持續推動交通運輸產業綠能化，配合政府汽車電動化政策與全球趨勢，持續導入環境友善的新世代交通工具，並與政府共同攜手推動台灣電動車充電站點的佈建規劃，展現企業責任及環境友善理念，讓台灣交通與運輸環境邁入全新綠能新世代。

永業汽車 汎德 綠能 電動車

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