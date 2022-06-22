近24年來港埠費率首度調漲 港務公司今開說明會

台灣港務公司今（22）日召開「港埠業務費合理化調整方案」說明會，宣布調漲碇泊費、曳船費、帶解纜費、棧埠業務費和垃圾清理費等費率，整體漲幅約10%，為近24年檢人首見。

港務公司今日下午2時於高雄市高雄展覽館召開「港埠業務費合理化調整方案」說明會，由該公司業務副總鄭淑惠主持，各港拖船、帶解纜、給水、裝卸等港埠服務業者及航商、貨主、相關公協會代表共百餘人參加，因疫情考量，部分業者以視訊方式與會。

據了解，我國港埠費率自民國87年通盤性調整後，至今24年未調整，已無法反映港埠服務業者的作業成本以及船舶大型化趨勢，港務公司於今年4、5月在各港辦理8場次座談，本次說明會綜整座談會各方意見後，向業界說明調整後的費率方案。

港務公司表示，各相關費率以調漲10%為原則；另因應船舶大型化新增修正相關港灣收費級距：（1）碇泊費：原6萬總噸以上，調整為6至12萬、12至18萬及18萬總噸以上級距；（2）曳船費：整併未滿1400匹馬力，原5000匹馬力以上，調整為5000至6000匹、6000至7000匹、7000匹以上馬力級距；（3）帶解纜費：原1.5萬總噸以上，調整為1.5至3萬、3至6萬、6至12萬及12萬噸以上級距。

本次方案將垃圾清理費更名為「港區清潔維護費」，計費單位由日改為24小時制，並新增浮筒作業纜工費加成50%，另調降新增級距之大船碇泊費及小型拖船費之調幅，已充分採納航商業者意見，期能凝聚收、付費雙方共識。

說明會歷時近2個小時，過程平和順利，會中部分公(工)協會代表與業者就費率方案表達相關建議，港務公司均逐一回應，並表示會納入方案調整考量。