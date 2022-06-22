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全福生技明以35元登興櫃 乾眼症新藥明年進入三期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
全福生技董事長兼總經理簡海珊。圖／全福生技提供
全福生技董事長兼總經理簡海珊。圖／全福生技提供

生技股新兵全福生技（6885）今（22）日舉辦興櫃前法說會，公司明（23）日將以35元的參考價登錄興櫃。全福生技開發治療乾眼症的滴劑型新藥BRM421，已完成美國二/三期臨床試驗，正規劃年底與美國食品藥物管理局（FDA）進行諮詢會議，預計明年啟動三期臨床試驗。

全福生技成立於2013年，實收資本額為6.9億元，董事長為簡海珊兼任總經理，全福生技運用獨特的色素上皮衍生因子短胜肽鏈（PDSP）技術平台，開發出數項以促進幹細胞修復為機轉的首創（first in class）候選新藥，其中進度最快的是治療乾眼症的滴劑型新藥BRM421，已完成美國二/三期臨床試驗；此外，全福的BRM421也已將大中華區（中、港、澳）的開發與商化權利授權給中國遠大醫藥。

根據已知的臨床試驗數據顯示，BRM421可刺激角膜緣幹細胞的增殖和分化，加速患者眼部傷口的癒合並修復受損的角膜，還能快速緩解乾眼症的整體症狀，展現良好的安全性與早期療效，若能順利獲准上市，有機會成為乾眼症的一線用藥。

簡海珊表示，PDSP具有開發多適應症新藥的雄厚潛力。動物試驗階段已證明PDSP對於角膜受損、骨關節炎、傷口癒合（如燒傷、糖尿病足、肌肉韌帶癒合）、雄性禿等皆有效。目前公司除布局乾眼症的治療外，已同步拓展相關幹細胞治療適應症的新藥開發，包括治療角膜嚴重損傷的BRM423、治療神經營養性角膜炎的BRM424、以及治療退化性關節炎的BRM521。

簡海珊表示，胜肽屬於再生醫學領域一環，但合成胜肽的長度若短於40個胺基酸，法規上屬於小分子類別，藥物審批可循新藥申請（New Drug Application， NDA）規定提交，不走生物製劑許可（Biologics License Application，BLAs ）途徑，能大幅節省開發成本與時間，胜肽新藥兼具小分子和蛋白質藥物的優點，成為在政府高藥價監管下的新興治療選項，吸引不少跨國藥廠競相投入。

全福生技表示，乾眼症是常見但成因複雜的一種慢性疾病，目前有超過一半的上巿藥物為抗發炎處方藥，其餘多為人工淚液、潤滑劑等產品，仍欠缺有效的治癒藥物。因3C產品廣泛使用、長時間配戴隱形眼鏡、以及近視雷射手術越趨頻繁等原因，近年全球乾眼症人口急速上升且有年輕化趨勢，GlobalData預測，2028年全球乾眼症藥物市場規模將達約110億美元，2018-2028的年均複合成長率為10.6%。已有國外研究指出，新冠康復者未來出現乾眼症的風險也高，預期全球乾眼症藥物市場將會加速成長並擴大規模。

乾眼症 生技股

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