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鳳凰：疫後旅遊高團費成常態 估持續半年到一年

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導

鳳凰（5706）今（22）日舉行法說會，總經理卞傑民表示，預估國門重啓初期，一定會屬於高團費、高票價的時期，因為是階段性開放，初期旅遊元件的價格比較高，主要是解封初期供給尚未恢復正常，以日本為例，票價將有三到五成漲幅，不是只有機票，包括當地遊覽車、飯店都比疫情前高，因疫情導致的倒閉潮會影響整題市場可提供的量，這需要半年到一年的時間，才有機會逐漸恢復。

卞傑民表示，今年過年後，世界各國解封的速度隨著疫情走向與病毒共存，加上疫苗施打普及率高，觀光開放的程度愈來愈大，台灣目前走向國境逐漸放寬的階段，第一波出國會以商務和重要旅遊為主，包括機票和飯店的訂定，近期需求有增加，詢問也踴躍，2023年寒假過年檔期已有不少旅客搶訂旺季機位，並完成開票。

配合解封進度，卞傑民表示，旅行社將進行人力整補，並進行票務系統的優化，以因應商務客和散客需求。由餘組團禁令尚未解除，目前先以自由行機加酒產品上架為主，包括歐洲河輪、Bus tour、巴黎、布拉格、英國、北歐等機加酒。美國國家公園、加拿大極光、土耳其、紐澳地區自由行等。

另外，鳳凰已與虎航洽談7-10月東北新潟及四國岡山、高知包機，與華航（2610）洽談11月山陰地區鳥取賞楓包機。卞傑民表示，包機除了有助機位確認，也可壓低預算，包機的行程主要鎖定日本二線城市，方便消費者直接飛到旅遊目的地，節省交通時間。在郵輪方面，歌詩達郵輪船票翡翠海岸號2023年1月21日卡過年春節航程已上架。2023年3-8月盛世公主號郵輪東北亞包船申請，已規劃約40航次。

疫情 郵輪 機票

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