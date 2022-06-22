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汙染防制誰買單？ 專家籲增加誘因

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在622汙染檢討研討會上，專家建議仿效美國「褐地保險」制度，讓保險公司負擔污染費用，同時企業也有所承擔。台灣醒報記者呂翔禾／攝影
在622汙染檢討研討會上，專家建議仿效美國「褐地保險」制度，讓保險公司負擔污染費用，同時企業也有所承擔。台灣醒報記者呂翔禾／攝影

「清除汙染費用誰負擔常陷入爭議，呼籲由保險公司量化負擔！」風險管理學會副主委吳明青22日在622汙染檢討研討會中，呼籲政府仿效美國設定「褐地保險」，將汙染成功量化且取得整治資金，完善污染防治機制。富盛投顧副董事長魏寶生則認為，要增加使用者付費動機，可透過保險、綠色融資等方式。

欠缺責任標的

吳明青表示，金融工具是美國相關環境立法之補充，讓環保更有效率；但這是我國環境管理領域一直所欠缺的。以美國為例，15年以上的儲油槽洩漏機率高達71%，我國工業化早，石化貯存系統多超過20年，已進入污染好發期，政府應盡早建立污染整治的財務安全網。

他建議台灣仿效美國的「褐地（遭汙染之不動產）保險」制度，固定整治成本，讓污染土地「有價」，以利舉債（融資與綠債等）進行再開發。

吳明青分析，地下水汙染產生再汙染的風險很高，若沒有明確界定誰處理，很容易產生糾紛，使土地利用延誤，若能透過褐地保險，前面的使用者通常就不用再負責，但在土地移轉前須盡到整治義務。

富盛投顧副董事長魏寶生指出，希望銀行可以仿效ESG，讓汙染整治有更多融資、發債管道。

增加使用者付費誘因

另外，魏寶生建議由公正第三方單位評估汙染所造成之經濟損失，若超過汙染者所能負擔範圍，可以用保險或綠色貸款補貼，未來也可以加入碳權交易，增加企業投入汙染整治與產業轉型的動機。但他指出，若這樣做保費就必須收高一點，且由使用者付費，而非現在以外部成本支付。

產險公會意外險委員會主委許義松表示，台灣如石油管理法等環境法律都有要求使用相關汙染設備者，應投保公共意外責任保險及意外污染責任險。但現在在實務上看起來就不夠用，若是非「意外且突發」污染狀況，保險公司不會支付理賠與整治費用，未來更詳細的保險計算是需要的。

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