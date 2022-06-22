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新光三越斥資億元改裝 A8美食街來客估增1成

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

百貨龍頭新光三越斥資上億元改裝信義新天地A8館B2美食街，預估改裝後每年來客數可超過600萬，較改裝前、疫情前成長1成，除了將餐飲品牌增加至65個以外，更新增超市，也是A4、A11之外，信義四店中第三家有超市。

新光三越主管表示，此次改裝主要是由於消費型態不停改變，品牌也要求新求變，而上一次A8美食街改裝是10年前，因此希望透過此次大改，讓A8的業績更上一層樓，預估改裝後客單價也會超過300元。

新光三越主管指出，美食街的改裝，公共座位數沒有增加，但是大多餐飲品牌都增加內用座位區，信義計畫區約有10萬的上班族，除了中午與晚上的用餐時間，下午也可以在此商務洽談，增加消費者停留時間。

新光三越 餐飲 疫情

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