兩大利多刺激 法人：日本及印尼成第3季投資焦點

通膨居高不下、聯準會大幅升息，使歐美今年經濟成長甚至出現衰退疑慮。但亞太區域，在邊境解封及原物料出口兩大利多刺激下，今年許多國家的經濟成長率與去年相比，卻呈現加速趨勢，也帶來不少投資機會。統一投信分析，亞太區第3季以日本和印尼最受期待，韓國、印度、泰國及新加坡，也值得投資人關注。

根據統計，截至5月底，亞太區疫苗接種率已近八成。因此，今年6月開始，日本、韓國及泰國，都將逐步解除邊境管制。統一投信指出，加上早在4月已部分解封的新加坡，下半年亞太旅遊和供應鏈恢復有望迎來曙光，以旅遊業為主的泰國等也將受惠，尤其是匯率大幅貶值的日本。

統一投信分析，便宜的日圓對海外遊客來說具備強大吸引力，搭配解封政策將刺激日本旅遊觀光。今年以來，日圓匯率一再探底，由於日本通膨壓力輕，日本央行短期內預計都將維持寬鬆貨幣政策。日本央行總裁黑田東彥近期也公開表示，當前並非收緊貨幣政策的狀態，而是堅守長短期利率操作為主的貨幣寬鬆政策，為經濟活動提供穩固支撐。

除了觀光旅遊業，日本半導體設備材料及軟體產業，也是第3季看好標的。統一投信表示，全球半導體自主化趨勢、先進製程帶動設備和材料需求持續強勁，將帶動日本設備商出貨量迎來增長。而日本政府為了彌補長期勞動力短缺問題，帶頭推動數位化轉型，也將使軟體產業受惠。與台灣同為科技大國的韓國，今年雖在通膨壓力影響下，韓國央行也啟動升息循環。但在許多產業中，韓國仍具備寡占帶來的長期投資機會，例如造船、半導體設備及記憶體。

今年以來，受到地緣政治及供應鏈斷鏈影響，原物料價格飛漲，為許多國家帶來沉重的通膨壓力。統一投信表示，對於原物料出口大國，例如印尼，卻是最大的受益者。印尼為全球主要的煤、鎳及棕櫚油等原物料產地，近期原物料供不應求，帶動印尼出口大幅成長，成為經濟加速成長動能。且目前印尼通膨仍控制在目標區間內，印尼央行表示無立即升息壓力，相較於主流國家的貨幣緊縮政策，印尼有望迎來資金行情。另外，也看好印尼的金融及紡織產業。

同屬天然資源豐富的印度，今年經濟成長率雖受到下修，但8.2%仍為全球經濟成長最快的大型經濟體。統一投信指出，原物料價格維持高檔，也為印度能源股帶來豐厚營收。今年印度政府也積極推出財政刺激政策，有望帶動基礎建設相關類股的表現。同時，也看好印度金融股的投資價值。而新加坡則是看好疫後復甦所帶來的Reits租金上揚，過去美國升息循環時，新加坡Reits普遍也有不錯表現。面對輸入性通膨壓力，新加坡央行近期表示可能啟動升息，也將有利金融股後市。

不過，雖然亞太今年經濟成長目前仍相對穩健，但統一投信仍提醒，在全球通膨高漲的背景下，亞太各國央行如何平衡經濟、利率和匯率，將成為關鍵。投資人布局亞太投資機會時，仍須留意各國央行政策所帶來的風險。