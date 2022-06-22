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家樂福總座：今年超市、量販展店暫停 專注楊梅廠重建

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
家樂福與慈濟基金會今日訂定「合作備忘錄」，共同建立防災、減災、急難賑災合作機制。圖/嚴雅芳攝影
家樂福與慈濟基金會今日訂定「合作備忘錄」，共同建立防災、減災、急難賑災合作機制。圖/嚴雅芳攝影

家樂福總經理王俊超今（22）日表示，家樂福今年將暫停在超市、量販的展店計畫，主要是3月楊梅大倉大火，倉儲設備付之一炬，必須要進行拆除與重新申請建照，下半年家樂福的營運重心除了啟動楊梅廠的重建計畫之外，另一個重點是JASONS超市更名為「Mia C'bon」後的持續推進，「先把這20幾家開好比較重要。」

家樂福與慈濟基金會今日訂定「合作備忘錄」，共同建立防災、減災、急難賑災合作機制，期盼能為全台各地提供救援物資更到位、更及時、更重點的整備與運輸。王俊超表示，1989年台灣家樂福第一家店營運的時候，只有120名員工，90%的主管是外國人，但到今年已有2.5萬名員工，400多位主管裡面，外國人僅有兩位，家樂福可說是最在地的外商，也將防災、救災視為使命。

即便台灣家樂福出售的消息傳得沸沸揚揚，但在今年初，王俊超仍宣布今年家樂福展店持續，預計再開15～20家超市店，量販的部分也預計再開2家。不過，3月楊梅倉一場大火打亂了家樂福今年的展店布局，王俊超坦言，今年量販和超市要開新的店會比較困難，除了要花更多心力在楊梅倉的重建，大環境會發生什麼事情不知道，危機恐怕會愈來愈多，現在每個月都在重新評估。

王俊超表示，家樂福下半年的營運重點是將新品牌「Mia C'bon」做好，「Mia C'bon」目前看來更名成效很好，和疫情前相較，業績有三到四成的成長。透過這次更名，家樂福加入更多好的進口商品，也將陳列改善，最重要的是將系統做更好的連結，讓顧客的選擇、得到的服務、商品的品質都能有所升級。

在楊梅大倉重建計畫方面，預計6、7月將火災毀損的廠房全數拆除完畢，接下來一方面要重新申請建照，一方面和地主重啟協商，討論重建後的模式，並預計第3季申請建照，目標年底前能啟動重建工程。

家樂福 疫情 火災

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