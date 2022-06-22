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遠百捐熱血 淨灘慶55週年

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導

遠百（2903）成立55週年，除了推出許多優惠，板橋大遠百以愛心為出發點做公益，號召企業公司員工挽袖捐熱血，力挺醫療。並攜手遠百中山店於今（22）日自主前往新北海岸線，由板橋大遠百副店長李昭德及遠百板橋中山店店長許俊明共同帶領同仁，不畏烈日支持淨灘，為環境盡一份心力。此外，消費者來板橋大遠百回收廢電池或化妝品正貨空瓶，即可兌換HAPPY GO點數。

遠東百貨板橋區總店長施智耀表示，遠東百貨長期以來善盡企業社會責任，此次動員熱血員工一同響應，防疫也不忘捐血！可以用行動支持一下醫護，平時養成定期捐血的習慣，也會對台灣血庫更有幫助，目標5,500袋。並號召550位員工，透過淨灘及回收活動，希望能夠建立重視海洋環保意識。

6月21日至7月3日板橋大遠百於1F米蘭廣場與羅慧夫顱顏基金會合作，現場將帶領大眾探索生命的可貴，在「不規則的圓形裝置」中看見生命的初始以及在「迷宮裝置」中遇見生命的轉折，一起珍惜生命的可貴。

遠百 捐血

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