黃茂雄：摩斯會控成本 我最不喜歡玩弄價格

東元（1504）集團會長黃茂雄表示，現有的產品不會去調漲價格，「我最不喜歡玩弄價格，摩斯漢堡不隨便漲價及降價，要給消費者安定的供應價格，企業要努力去解決成本問題，不能輕意用價格去操作商品銷售」。

東元餐飲集團仍是「2022年台北國際食品系列展」最大的參展廠商，東元集團會長黃茂雄出席揭幕典禮。中國大陸禁止輸入我國石斑魚後，黃茂雄出席時表示，除了國內的餐飲業者加強採購石斑，也積極拓展外銷市場，像日本就對台灣的石斑魚很有興趣，邀集日本第一水產、鈴富水產。

針對通膨的問題，黃茂雄認為，這個要讓中央銀行去傷腦，通膨多少會有影響，企業要想辦法克服各種困難。電的問題要交給專業的人去規劃，沈榮津副院長是電的專家，這個議題很了解，企業會痛當然就會叫。