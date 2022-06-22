快訊

中重症+281例、171人病歿 新增4歲女童腦炎亡

今增本土確診5萬2213例 莊人祥：推估明起病例降至5萬以下

阿富汗規模6.1強震 當地官員：至少250人死亡

黃茂雄：摩斯會控成本 我最不喜歡玩弄價格

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
東元餐飲集團仍是「2022年台北國際食品系列展」最大的參展廠商。記者黃淑惠攝影
東元餐飲集團仍是「2022年台北國際食品系列展」最大的參展廠商。記者黃淑惠攝影

東元（1504）集團會長黃茂雄表示，現有的產品不會去調漲價格，「我最不喜歡玩弄價格，摩斯漢堡不隨便漲價及降價，要給消費者安定的供應價格，企業要努力去解決成本問題，不能輕意用價格去操作商品銷售」。

東元餐飲集團仍是「2022年台北國際食品系列展」最大的參展廠商，東元集團會長黃茂雄出席揭幕典禮。中國大陸禁止輸入我國石斑魚後，黃茂雄出席時表示，除了國內的餐飲業者加強採購石斑，也積極拓展外銷市場，像日本就對台灣的石斑魚很有興趣，邀集日本第一水產、鈴富水產。

針對通膨的問題，黃茂雄認為，這個要讓中央銀行去傷腦，通膨多少會有影響，企業要想辦法克服各種困難。電的問題要交給專業的人去規劃，沈榮津副院長是電的專家，這個議題很了解，企業會痛當然就會叫。

屏東食品加工廠明年底完成，成為摩斯的重要供應鏈，未來70%食材由這個廠供應。東元集團所有的餐廳都開石班魚料理，幫助石班魚民，還發獎勵金，還拜託日本最大第一水產跟鈴富水產。

東元集團會長黃茂雄表示，不喜歡玩弄價格，摩斯現有的產品不會去調漲價格。黃淑惠攝
東元集團會長黃茂雄表示，不喜歡玩弄價格，摩斯現有的產品不會去調漲價格。黃淑惠攝

黃茂雄 水產 東元

延伸閱讀

黃茂雄談長榮經營權之爭有感而發 說兒子都會回家過節

大陸禁我石斑魚 蔡英文總統謝日本支持「民主的魚」

影／全聯挺石斑魚 行政院長蘇貞昌變身推銷員

砸4億救石斑是救急還救窮？ 業界：產業轉型規畫在哪

相關新聞

網家獲利衰退 董事長詹宏志：今年不改善我薪資變成0

大型電商平台網路家庭（8044）集團上午舉行股東會，董事長詹宏志仔細講解去年營運上諸多困難，也提到外界對董總等主管薪資過...

全聯談併大潤發進度 林敏雄直言不可能再買家樂福

全聯去年併購量販店大潤發，全聯董事長林敏雄今（22）日被問到目前進度，他僅表示，現已進入公平會內部討論，他不便發言。至於...

這價格也漲翻！台中近8年坡平車位漲幅直逼國產車

近年房價直漲，帶動車位價格也隨之走揚，信義房屋統計實價登錄，以市場主流的坡道平面車位來看，近8年六都全面上漲，漲幅13%...

升息改變買氣！這兩區屋主最硬 專家：硬屋主得碰軟釘子

升息前後買賣方心態出現變化，房仲業者統計今年第1季和第2季六都的銷售天數和議價空間，在銷售天數上，僅新北、台中天數增多，...

老豪宅身價不墜 女富豪砸1.89億元買「寶徠花園」

中古豪宅身價不墜，據實價登錄，信義計畫區豪宅「寶徠花園廣場」，屋齡逾15年，今年4月有一筆24樓戶交易，總價1.89億元...

黃茂雄談長榮經營權之爭有感而發 說兒子都會回家過節

東元（1504）集團會長黃茂雄分享最近心情，父子關係現在蠻好的。母親節他也回來，國際父親節也都回家過節及吃飯，現在父子都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。