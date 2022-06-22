談台灣家樂福售價 總座王俊超這麼說

市場關注統一（1216）集團併台灣家樂福案是否成局，市場推測雙方至今喬不攏關鍵可能在價格，對此，台灣家樂福總經理王俊超指出，價格不是他做為專業經理人可以介入的，「持續營運、關注CSR」是更重要的事，像頂好併入後轉得很好，JASONS超市轉變成Mia C'bon成效很好，這是集團想要看到的。

今日慈濟與家樂福簽訂合作備忘錄，雙方共同攜手建立急難賑災物資供應鏈，家樂福統籌採購事宜。在儀式後王俊超被問及統一併台灣家樂福案進度，王俊超在會後指出，對於他不是股東、也不是董事會成員，在談價格時，更有協定不能跟對方接觸。

對於零售量販業營運情況，王俊超認為疫情後形成新常態（New normal）改變，不僅是消費習慣改變，而是不斷發生的災難，面對更多挑戰，每月都重新評估，對今年擴點計畫相當審慎，首重店內優化陳列、服務、品質與在地連結。

王俊超強調家樂福營運節奏：「一直往前走。」公司長期參與救災行動，防疫期間也協助各地方政府及食物銀行提供物資箱準備及採購，更利用完善線上購物系統幫助許多步便出門家戶配送物資，透過此次與慈濟合作，將持續擴大影響力，並把需要的物資送到需要的人手上。

王俊超分享，有山區阿嬤曾跟他說不要再送泡麵了，更需要的是凡士林。慈善行動規劃部份，台灣家樂福全年將為慈濟準備至少5千份物資，若遇大型急難事件，要快速整備出物資，更用有效率方式送到災民手上。

台灣家樂福自稱是最在地的外商，王俊超說，在1989年成立時有120位員工、90％的主管是外國人，現在2.5萬個員工，外籍主管只有2位。

今年台灣家樂福因推廣非籠飼蛋有成，獲得亞洲通路第一個「金蛋獎」，進一步帶起消費者動物保護意識，並促進台灣蛋業轉型，這些非籠飼蛋甚至打進全聯、costco，有蛋農擔心詢問台灣家樂福可以跟其他業者做生意嗎，王俊超回：「只要不對家樂福缺蛋就好」，相當樂見這樣的成果。