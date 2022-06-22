全聯談併大潤發進度 林敏雄直言不可能再買家樂福

全聯去年併購量販店大潤發，全聯董事長林敏雄今（22）日被問到目前進度，他僅表示，現已進入公平會內部討論，他不便發言。至於家樂福出售案，他直言，全聯已經買了大潤發，因此不可能買家樂福，「公平會不會過的」。

全聯去年併購大潤發，但目前公平會尚未通過，林敏雄說，現在已進入公平會內部討論，他不便說什麼，「現在是敏感時刻」。

至於家樂福近期不斷出現潛在買家，其中包括前國泰金控副董事長蔡鎮宇，日前曾委託律師去函統一，表達擬購買統一和統一超共同持有家樂福40%全部股權，但兩家公司董事會皆決議，無處分家樂福股權的規劃。

然而，家樂福去年傳出出售時，就曾找上林敏雄，只是林敏雄買下大潤發後，家樂福就沒再找過他。今日再次被問到要不要買家樂福，林敏雄說，全聯不可能買，「因為公平會不會過。」他透露，原本家樂福應在去年12月就定案了，應該是價格問題談不攏。

此外，談到全聯即將上路的專營電支「全支付」，林敏雄說，將在一兩個月內正式發動，「通路都找好了」，通路店數有上看幾萬家、幾百個品牌，各行各業都有。未來PXPay轉成全支付，全聯通路多，回饋也多，店員又會跟婆婆媽媽介紹，必定會增加許多新客人。