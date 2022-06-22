阿扁住過的信義豪宅再現高價 買家蔣姓女富豪

實價揭露，屋齡15年的信義計畫區豪宅「寶徠花園廣場」24樓戶交易，住信義區的蔣姓女自然人，以1.89億元買下24樓戶，每坪175.7萬元，僅次於2013年19樓戶的193萬元，成為社區次高單價紀錄。

另外，松山區指標新豪宅「潤泰敦峰」，5樓戶也以總價1億5679萬元、每坪177萬元交易，買家為法人「紘璿投資」。

台灣房屋信義安和捷運店店東廖德欣表示，前總統陳水扁也住過的寶徠花園廣場，位於信義區五段91巷，雖然位在巷內，但是基地仍屬於信義路五段第一排，巷寬達15米，總樓層27樓，一層四戶，門廳採大理石建材，有私人泳池、地下室迎賓大廳、健身房等豪華公設，還標榜使用可抗七級強震的建材，再加上社區位於人流較少的靜巷，隱私性高，頗受富豪們的青睞。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，信義計畫區國際化程度高，商辦林立，百貨消費密集，商業機能強，加上有豪宅群聚效應，因此即使中古豪宅，只要地段位置好、社區管理佳，身價也頗具支撐性。

她表示，雖然台北市豪宅推陳出新，不過大部分豪宅買家仍有指定的建商或區域偏好，一旦認定了熟悉的區域環境和生活機能，常見在同區域或同社區加碼置產，因此不乏在住家周邊為家人置產的案例。

第一建經研究中心副理張菱育說，央行第二季升息半碼，累計今年已升息1.5碼，今年第一季升息之前，豪宅利率大多維持在1.72%，升息之後，目前豪宅房貸的「地板價」已來到2.1%，豪宅最低起跳價正式突破2%，對高端族影響不大，即使房貸成本增加，在通貨膨脹的時代，不動產仍為富豪們資產配置的選擇之一。