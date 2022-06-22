中南部車位驚漲 國產車價沒了、台中8年漲近五成

近年房價呈現上揚走勢，車位價格也隨之走揚，信義房屋統計六都實價的車位價格變化，市場主流的坡道平面車位，過去8年時間車位價格漲幅最高的是台中市，從每個101萬元，上漲至每個149萬元，漲幅高達48%。漲幅最低的是新北市，從每個車位163萬元上漲至184萬元，漲幅為13%，反映過去一段時間房市呈現「房、車」雙漲的趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在不僅養車代價高，想要購買一個方便的停車位代價也高。

尤其是中南部地區過去房價基期低，車位價格也比較便宜，2015年台中、台南車位價格跟一台好一點的國產車價格差不多，但隨造價成本增加與車位需求穩定的條件下，六都車位的價格都持續攀升，背後主要帶動原因，當然還是新案子車位價格較高帶動的比價效應。

統計實價資料顯示，坡道平面車位價格最高的是台北市，今年平均每個為260萬元；其次是新北市每個184萬元，8年車位價格平均上漲13%；高雄市平均每個175萬元，8年上漲25%，主要因為新房子登錄資料完整，加上新房子車位價格較高，拉高整個車位的平均價。

台中市每個149萬元，8年上漲48%；桃園市今年平均每個車位146萬元，車位價格上漲約15%；最便宜的則是台南市的每個坡道平面車位115萬元，8年上漲36%。

若比較車位與房價漲幅，兩者呈現同步上漲的趨勢，但房價的漲幅比車位多出一些，以台南地區為例，房價8年漲了7成，不過車位平均上漲36%，但台中地區車位與房價的漲幅則相似，房價8年漲5成，車位平均則上揚48%。