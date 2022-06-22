成「缺電概念股」 康舒目標電力服務公司

電源供應器廠康舒（6282）今（22）日舉辦股東會，康舒董事長許介立指出，除了發電、儲能與售電，未來將導入智慧能源管理系統（EMS）整合，快速掌握系統資訊並透過大數據分析有效優化系統功能，目標成為能源聚合電力服務公司。

甫成立一年的新能源事業，業績亦頻傳捷報。發電方面，目前全台已投資建置近150MW電廠，其中已有91MW併網發電中，預計2023年Q1可再增加45MW併網容量，累計達136MW併網發電，持續朝目標500MW發電容量邁進。

另外，為服務RE100倡議客戶與企業，康舒開始評估能夠作為基載電力的再生能源，同時配合政府淨零路徑及農委會推廣農業副資材及廚餘循環再利用等政策，搶先布局生質能發電，積極評估沼氣發電相關技術及合作標的。

儲能方面，今年開始強化並落實儲能商機佈局，董事會已通過儲能系統業務投資，擬進行儲能案場開發，可望於2023年正式上線穩定提供儲能自動頻率控制（AFC）輔助服務。售電方面，康舒今年初開始售電，截至目前已轉供超過500萬度綠電，預估今年第三季再與紡織業、資通科技業等，新簽1200萬度綠電購售契約，其餘正與金融業、電子元件製造業及地標大樓物業管理公司等洽談綠電採購，預計將超過3500萬度。另外，屬於康舒100%投資子公司康展電力也正申請售電業執照中，預計今年第三季取得，期望可服務更多中小企業綠電需求。

除了發電、儲能與售電，康舒未來將導入智慧能源管理系統（EMS）整合，快速掌握系統資訊並透過大數據分析有效優化系統功能；並透過雲端電網分散式電廠（VPP）透過「需量調度」快速反應掌握需量、增強多元電力能源調度，同時有效整合多元能源類型，目標發展成為能源聚合電力服務公司。