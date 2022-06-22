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一年漲37%！ 台中預售屋平均總價超越新北

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中示意圖。記者游智文／攝影
台中示意圖。記者游智文／攝影

永慶房產集團統計預售屋實價登錄資料，今年1-4月全台預售屋交易量較去年同期成長28%，桃園市6303件居冠，其次為新北、台中。七大都會區平均總價全數突破1100萬，台中平均總價1714萬元超越新北，排名七都第二。

七都目前僅剩台南市與高雄市還有2字頭房價，台中以北全數3字頭以上。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，國內經濟穩定，出口亮眼、通膨增溫等支撐今年房市表現，並帶動預售屋房價也持續上漲。不過，數據顯示，雙北與高雄交易量皆遜於去年同期，顯見央行升息與打炒房效應已逐步發酵，預期後續市況可能會持續降溫。

此外，統計數據也發現，全台預售屋交易件數在七都外地區的占比大幅增加。2021年1-4月七都占全台比例達95.3%，其餘縣市的預售屋量能不到5%，但今年七都交易件數占全台比例僅80.9%，七都以外地區預售屋交易占比大幅提升，增加至近二成。

陳金萍分析，七都房價持續攀升，讓預售屋市場出現外溢效應，也因此形成預售交易遍地開花的狀況。

觀察今年1-4月全台預售屋交易量為30,086件，年增28.8%。其中桃園受惠於各項重大建設與計畫陸續推動，加上區內重劃區多、推案量大，房價又較雙北親民，以6303件拿下第一，其次為新北市5411件、台中市4859件。

價格方面，七都平均總價全數突破1100萬元，其中，台中市的預售屋平均總價達1714萬元，已超越新北1704萬元。新竹縣市平均總價為1570萬元也逐漸接近新北水準。

桃園則是台中以北五大都會區中的房價凹陷區，平均總價1281萬元，平均單價32.1萬元，購屋負擔相對輕鬆，這也是桃園預售屋交易熱絡的主因。

在總價漲幅上，新竹縣市漲幅9%最低，其餘六都都在一成以上，台中與高雄的漲勢最為驚人，漲幅分別高達37%和32%。

以預售屋每坪平均單價來看，高雄和桃園的漲幅分別為27.5%和21.1%，位居一、二名。

陳金萍表示，高雄房市因台積電題材、以及政府推動半導體S廊帶，造就高雄房市大漲，但也因漲速過快，交易量能有降溫跡象。

至於桃園地區，政府努力實現「三心六線」，串起桃園、中壢與航空城3大城市核心，近2年在就業、人口與軌道交通等諸多紅利同步發酵下，帶動桃園房市蓬勃發展，為房市前景增添柴火，推升桃園市房價走漲。

陳金萍指出，目前國內工料雙缺，營建成本居高不下，房價難下修，預期預售屋價格難有降價空間；交易量方面，全球升息循環啟動，烏俄戰事恐將長期推升通膨，經濟景氣有下行風險下，加上國內疫情仍未緩解，民眾信心面受衝擊，購屋動能恐出現變數。

資料來源／永慶房屋
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預售屋 房價

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