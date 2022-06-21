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瀧澤科接單旺 今年營收獲利有望創高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

車床大廠台灣瀧澤科技（6609）去年每股稅後純益2.51元，股東常會通過每股配發1.5元現金股利，配發率59.7%；瀧澤科目前接單暢旺，下半年出貨升溫，法人估，全年營收獲利有望創高。

瀧澤科股東會中並完成董事全面改選，株式會社瀧澤鐵工所法人代表瀧澤修三續任董事長。

瀧澤科表示，隨著疫情陸續解封，中國大陸客戶訂單也持穩回升，目前接單金額逾8億元，能見度已看到年底。據了解，瀧澤科近期陸續接獲大陸客戶大單，涵蓋閥類、轉換系統及PCB主軸產業智慧產線。

法人估，在接單暢旺及新台幣匯率走貶帶動下，瀧澤科今年營收看增15%至20%、有望站上35億元以上歷史新高，每股純益也有機會挑戰歷史新高。

瀧澤科去年合併營收29.43億元、年增38.3%，創歷年次高，每股純益達2.51元。而今年第1季每股純益也由去年同期0.28元，翻倍增加至1.24元，在工具機類股中居冠；累計前五月合併營收13.94億元、年增38.8%，創歷史同期新高。

瀧澤科指出，集團3至5月大陸市場接單、出貨，都受封城影響，但隨著大陸城市陸續解封，接單穩定回升，浙江瀧澤廠預計下半年產能全開，目前第2季出貨應可於去年同期，下半年也可望優於上半年。

營收 每股純益

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