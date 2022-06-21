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科技部TTA再傳捷報 三家台灣新創勇奪2022法國科技三桂冠

經濟日報／ 新聞部編輯中心
科技部Taiwan Tech Arena（TTA） 的6家新創在全球新創總決賽Coup de Coeur的表現穩健亮眼，最終由我國鉅怡智慧、鴻辰通訊、愛實境獲得該競賽最優獎項。科技部/提供
科技部Taiwan Tech Arena（TTA） 的6家新創在全球新創總決賽Coup de Coeur的表現穩健亮眼，最終由我國鉅怡智慧、鴻辰通訊、愛實境獲得該競賽最優獎項。科技部/提供

科技部產學司司長許增如率領臺灣科技新創今年前進法國巴黎舉辦的國際知名新創展會VivaTech，據官方與各界媒體估算，今年共吸引了全球逾6萬人參加。

VivaTech於6月17日起啟動獎項競逐賽事，根據大會提供資訊，今年包含各類科技新創競賽及獎項，共有來自39個國家申請並參與競爭，其中全球新創總決賽Coup de Coeur，臺灣計有6家新創挺進決賽，包含愛實境、鉅怡智慧、方略點子、迪創科技、鴻辰通訊及知艾科技等6家新創。此外，我國在Innovation Challenge的表現也相當優異，共有愛實境、鉅怡智慧及E小孩等3組新創入圍挺進全球性企業集團的分組決賽。

科技部Taiwan Tech Arena（TTA） 的6家新創在全球新創總決賽Coup de Coeur的表現穩健亮眼，為現場及線上參加的國際投資人留下深刻印象，最終由我國鉅怡智慧、鴻辰通訊、愛實境獲得該競賽最優獎項。鉅怡智慧為AI影像式生理資訊量測軟體的供應商，推出整合非接觸式心跳、心率變異、血壓、呼吸量測等健康數值的APK SDK（Android／iOS／Windows）開發包，能讓影像式生理資訊量測技術可在各個應用程式中輕鬆串連。非接觸式生理資訊量測應用領域廣泛，公司發展規劃著重於智慧金融、智慧遠距醫療、智慧健康照護、智慧居家等領域。

鴻辰通訊是全球最小穿戴式負離子空氣清淨機Airvida，使用ible獨家的「呼吸路徑生態離子技術」，以減少吸入危害身體的PM2.5及懸浮的病毒，或容易引起過敏不適的花粉與過敏原。

愛實境運用AR、VR等技術，將拍攝影像送上雲端，利用人工智慧(AI)運算處理，可應用在多樣化情境。鎖定在三大垂直性產業，例如房地產、旅遊及新零售。

此外，在Innovation Challenge的分組競賽中也傳出好消息，愛實境入圍「LVMH」集團獎項，後續將與企業和投資人進行一對一洽談，有機會取得進一步實質合作或商業募資。

今年由科技部TTA帶領之新創在VivaTech的成果豐碩，於展會期間一共獲得3項大獎。不僅如此，展會期間我國實體展出的27組科技新創亦受到許多企業、投資及媒體的訪問及探詢。科技部TTA所設臺灣專館，以跨產業組合籌備展出，目的在吸引全球廣大領域目光，與我國新創進行深度討論與合作，也期許我國科技新創未來成為全球產業重要的生力軍，帶給世界更便利、更友好的生活環境。

科技部

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