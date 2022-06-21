王光祥：只看大同資產題材「會看走眼」 且PE才20倍太低
大同（2371）董事長王光祥今（21）日強調，大同集團光是旗下土地資產就高達47萬坪左右，土地開發事業備受市場期待，不過若只聚焦個案開發獲利「會看走眼」，光看資產題材是低估大同。
王光祥指出，大同集團光是旗下土地資產就高達47萬坪左右，這部分本來就應該積極開發，一個開發案少說都能賺個一、二百億元，像是總銷26億元「大同莊園2」預計2023年下半年完工。
另外，總銷150億元的「大同莊園3」也在首季推出、目標第3季動工，獲利認列將在2025年，還有總銷約200億元「中和萬大線連城錦和站聯開案」也已動工，預計2025年完工貢獻收益。
不過王光祥強調，只看大同土地資產開發，對公司來說PE（本益比）才20倍太低，而且市場若只聚焦個案開發獲利「會看走眼」，光看資產題材是低估大同；他表示，大同還有儲能、變壓器、發電機等其他事業，這些事業未來前景也是很有看頭，要讓所有事業體的價值完全發揮、顯現，才能完全展現大同的價值。
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