信義房屋總經理 由陳麗心接任

大同（2371）經營權易主之後已經過2年，但期間營運團隊異動之頻繁顯得相當異樣，在先前已換過2位董事長、3位總經理之後，日前董事長王光祥在股東會上宣布將再進行組織再造，近日再傳出月底前，包括總經理、財務長等高層都將再更動，不過，對此公司方面仍低調表示，相關報導公司不予評論，相關訊息將會依法公告。

2022-06-21 11:39