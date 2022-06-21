信義房屋總經理 由陳麗心接任
信義（9940）今（21）日召開董事會，決議由陳麗心擔任總經理，異動原因為職務調整。
信義房屋表示，陳麗心畢業於銘傳商專電子資料處理科、中興大學企業管理學系碩士在職專班，進入集團工作逾33年，經歷相當豐富，曾任總經理室副總經理、數位智能中心副總經理、仲介事業處副總經理、仲介事業處區主管、資訊部執行協理。
信義房屋近年積極數位轉型，陳麗心擅長數據分析、網路應用等，除了整合集團各服務數據，串接線上、線下數據，深化客戶的認識程度，提升用戶服務體驗、優化接觸方式並精準行銷外，也曾經協助信義房屋成為全台第一家導入Microsoft Azure Purview雲端數據治理與 Azure Synapse Analytics 數據中台的房屋仲介公司，開發新型態數位服務「AI智能配案」。
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