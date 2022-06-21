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歐洲旅遊復甦 雲朗旗下歐洲飯店住房率比疫情前還好

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導

後疫時代，歐洲各國都已經國門大開迎接來自全球各地的觀光客，不僅政府推動觀光，歐洲各國國鐵也推出促銷價，帶動歐洲觀光復甦。雲品（2748）所屬的雲朗集團表示，目前歐洲已經開放國際觀光旅遊，透過旗下在義大利的六家飯店觀察，義大利經過兩年的疫情，今年4月5月的住房表現甚至還比2019年來的更加亮眼，特別是在威尼斯、佛羅倫斯與羅馬等觀光重地都有超乎預期的表現。

雲朗集團在義大利的六家飯店包括聖莊、嵐莊、蓉莊、羅馬大飯店、雲水之都、翡冷翠百花宮，其中位在佛羅倫斯的新酒店翡冷翠百花宮（Palazzo PortinariSalviati），是由文藝復興時期流傳下的古蹟修復而成，加上全館僅13間客房，今年甫開幕就成為當地收費最高的酒店。另外，羅馬大飯店和雲水之都因分別位於義大利的觀光勝地羅馬和威尼斯，住房率居高不下。

雲朗集團表示，目前看來，歐洲國家已經逐漸走出疫情的陰霾，以目前佛羅倫斯與威尼斯飯店一房難求的狀況來看，疫後旅客將更注重旅遊品質以及旺盛的消費力，將會在疫後持續下去。

義大利 觀光

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