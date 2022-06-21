SNOOPY郵你真好！中華郵政推聯名商品30日登場

中華郵政公司首次與國際知名卡通明星SNOOPY合作，訂於今年6月30日推出「SNOOPY郵你真好」聯名系列集郵商品，由充滿活力的SNOOPY戴上郵差帽、背上郵差包，傳遞滿滿的幸福和溫暖，帶給大家元氣滿滿的每一天。

中華郵政公司表示，本次推出「SNOOPY郵你真好」聯名系列集郵商品，包含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、溫情帆布包、郵情馬克杯兩款、絨毛娃娃吊飾兩款、寄情明信片、情意片片貼、心情留言貼、深情郵摺及「郵你真好限量款A組」等，生活實用療癒小物，商品數量有限，歡迎發售當日洽各地郵局窗口、郵政博物館購買或中華郵政集郵電子商城訂購。

發售當日上午9時至下午4時在桃園成功路郵局、台中民權路郵局及高雄新興郵局設置臨時郵局，現場將首度亮相「SNOOPY彩繪郵車」，並提供銷蓋SNOOPY臨時郵局戳服務及銷售相關集郵票商品，歡迎前往拍照及收集SNOOPY專屬限定集郵商品。

商品介紹如下：

一、歡樂音樂鈴（每個售價1,800元）：以木質溫潤質感呈現SNOOPY郵差及郵政經典元素， WOODSTOCK乘坐郵車隨音樂環繞，十分精巧可愛。 二、同樂旅行袋（每個售價800元）：亮眼奪目綠和黃配色，結合大尺寸和斜背帶的設計，實用與時尚兼具。 三、溫情帆布包（每個售價400元）：天然的帆布材質和適中的尺寸，溫暖每一天的心情。 四、郵情馬克杯（每個售價350元）：共有兩款，分別以SNOOPY和WOODSTOCK為主圖，搭配圓潤杯身，讓使用者暖心於手、溫情在心。 五、絨毛娃娃吊飾（每個售價250元）：共有兩款，SNOOPY及WOODSTOCK毛絨絨的觸感和可愛身形，療癒每一個人的心。 六、寄情明信片（每套售價100元）：內含四款經典圖案明信片，並附萬用架1個，傳遞祝福與心情。 七、情意片片貼（每個售價100元）：內含12款主題圖案，將片片情意貼在生活的每一處。 八、心情留言貼（每個售價100元）：內含六款可愛圖案，採易於書寫的模造紙印製，便利又貼心的撕線設計，SNOOPY陪伴記錄甜蜜時刻。 九、深情郵摺（每組售價350元）：內含徽章兩個、貼紙一張、萬用卡及信封各一個及個人化郵票一張，本商品於發售當日上午9時起，僅在集郵電子商城銷售。 十、「郵你真好限量款A組」（每組售價2,650元）：限量888組，內含馬克杯兩款、絨毛娃娃吊飾兩款、寄情明信片、情意片片貼、心情留言貼、深情郵摺、溫情帆布包及限量紀念款帆布包，限量款為SNOOPY化身郵差的經典圖案，值得收藏。本限量組於發售日上午9時起，僅在桃園成功路郵局、台中民權路郵局、高雄新興郵局等三處設置的臨時郵局及集郵電子商城同步販售，每人限購兩組，凡購買即附贈「紀念海報」及「精美專屬提袋」各一個。