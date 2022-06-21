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馬光-KY天津社區智慧醫院上周開幕 估第一年就能賺錢

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

馬光-KY（4139）今（21）日宣布，馬光保健控股公司在天津設立的社區智慧醫療醫院水木天成，已於上周開幕，開幕不到一周社區民眾反應熱烈，病患量超過預期的1倍以上，預估開業第一年就能獲利。馬光在天津規劃未來每年擴展2至3個據點，持續擴展將對馬光未來營運有強大的挹注。

馬光保健控股公司指出，馬光在天津預計年底再新開一間社區智慧醫院，未來每年也將擴展2至3間門診部；除了天津之外，馬光在新加坡除自行展店外，也會持續關注表現不錯的收購案，每年也預計增加3至5家診所，目前新加坡已全面解封，全球疫情亦走到尾聲，馬光累積多年的經驗將持續展現，預期未來每年將有複合性的成長及爆點。

馬光表示，水木天成為天津社區醫療門診部的二代店，設有內科、慢病管理、檢驗科、牙科及兒童牙醫、小兒推拿等舒適的看診環境外，並打造線上看診、雲端數據監控、慢病智慧管理等智慧醫療系統。水木天為天津第一家民營實體醫院外加互聯網醫院，開幕以來受到極大的關注。

馬光表示，水木天成除提供醫療服務外，也定期開設免費課程給予民眾更多的衛教知識，另外特別設置兒童看診區，設有兒童內科、牙科、小兒推拿等服務，提供更專業的醫療服務，並利用互聯網醫院資格，採線上掛號、看診、藥品直送到家的智慧服務，在中國疫情清零政策下，線上看診需求大增也使病患更依賴水木天成的智慧醫療。

此外，水木天成除了是二代店外，也是天津馬光的旗艦店，設置有慢病管理中心，配置數十位醫護及營養師，將針對慢病病患提供更全面性的服務；天津預估有80萬糖尿病病患，目前加入政府醫保給付的不到3萬人，滲透率甚至不到5%，天津馬光未來將持續提供慢病管理服務，爭取為更多糖尿病患者提供更完善的照護。

除了天津馬光的擴展外，新加坡馬光也持續進行擴點及收購案，目前進行中的新康連鎖中醫預計將於第3季進行收購，收購後除可挹注利潤外，主要可協助新加坡馬光擴展骨傷專科。新加坡自今年4月開始全面開放，營運開始逐漸回升，骨傷專科更較去年同期成長超過25%，顯示不管是中醫內科、婦幼專科及骨傷專科皆有極大的市場需求。

新加坡

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