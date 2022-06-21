下世代電池助陣 茂迪拿下逾30MW電廠標案

茂迪（6244）今日舉行股東常會，總經理葉正賢表示，拜下世代N型技術優異的發電性能，近期為公司贏得超過30MW（百萬瓦）的系統標案，預計今年第4季到明年第1季併網發電。

葉正賢在報告去年營運時表示，2021年是公司扭虧為盈的第二年，拜產品技術之利，去年本業表現優於前年，今年上半年預估也將優於去年同期。

去於去年擴大資本支出，擴產的下世代N型電池所需設備已全數抵達，正加緊安裝，第3季出貨目標不變。他強調，下世代N型模組，轉換效率有機會突破22%，領先業界目前的20.6%。

茂迪也拜下世代N型技術優異的發電性能，於近期為公司贏得超過30MW的系統標案，預計今年第4季到明年第1季併網發電。

對於今年太陽能市況，葉正賢預估今年全球安裝量將超過200GW（10億瓦），較去年成長超過30%，原料包括矽晶片、玻璃、封裝材料等雖持續上漲，但公司會做好風險控管，尤其第4季度中期以後市場可能翻轉下跌。

在產品線規畫，茂迪大陸馬鞍山廠已於今年第1季切換成G12大尺寸的生產設備，專攻日本、歐洲屋頂模組市場，目前產能滿載，能見度已到年底。

台灣今年安裝量將有不錯的表現，雖然有第三地模組進口的威脅，但持續提高產品轉換效率並降低成本本來就是經營團隊的重要職責，加上大尺寸的下世代技術即將進入市場，將為營運增添動能，展望下半年將優於上半年。

葉正賢進一步指出，公司仍將持續在淨零路徑中尋求發展機會，之前的漁電共生政策，公司已培養出專業的室內養殖團隊，但漁電發展仍遭遇行政流程冗長，海管審查緩慢等困擾，進度受阻。