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富邦媒驚傳人事異動 蔡明忠接董座、林啟峰退休

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
富邦集團董事長蔡明忠接任富邦媒董座一職。報系資料照／記者潘俊宏攝影
富邦集團董事長蔡明忠接任富邦媒董座一職。報系資料照／記者潘俊宏攝影

富邦媒（8454）今（21）日召開董事會，驚傳人事異動，董事長林啟峰今日退休並辭任董事長職務，改任高級顧問，並由富邦集團董事長蔡明忠接任富邦媒董座一職。

林啟峰在1997年加入富邦集團，曾任富邦金控消費金融事業群總經理，2004年富邦集團跨足電視購物產業，林啟峰再度被委以重任，出任富邦媒總經理，並於2018年接任董事長一職，一路至今，並在任內制定富邦媒2022年營收破千億元目標。

2017、2018年是台灣電商的關鍵轉折年，蝦皮挾帶創投資金來勢洶洶，與PChome集團在C2C市場廝殺， 一場運費補貼戰使PChome元氣大傷，momo隔山觀虎鬥，反而在B2C市場站穩腳步，一路壯大，在林啟峰的帶領下，2018年富邦媒營收超車PChome，成為國內電商龍頭。

富邦媒 PChome

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