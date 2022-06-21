聽新聞
test
0:00 / 0:00
富邦媒驚傳人事異動 蔡明忠接董座、林啟峰退休
富邦媒（8454）今（21）日召開董事會，驚傳人事異動，董事長林啟峰今日退休並辭任董事長職務，改任高級顧問，並由富邦集團董事長蔡明忠接任富邦媒董座一職。
林啟峰在1997年加入富邦集團，曾任富邦金控消費金融事業群總經理，2004年富邦集團跨足電視購物產業，林啟峰再度被委以重任，出任富邦媒總經理，並於2018年接任董事長一職，一路至今，並在任內制定富邦媒2022年營收破千億元目標。
2017、2018年是台灣電商的關鍵轉折年，蝦皮挾帶創投資金來勢洶洶，與PChome集團在C2C市場廝殺， 一場運費補貼戰使PChome元氣大傷，momo隔山觀虎鬥，反而在B2C市場站穩腳步，一路壯大，在林啟峰的帶領下，2018年富邦媒營收超車PChome，成為國內電商龍頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言